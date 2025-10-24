Los mercados de abastos contarán con el primer protocolo de actuación ante emergencias METRAE celebra en Valencia su quinto encuentro nacional con un sentido recuerdo a los afectados por la dana del 29 de octubre

Los mercados de abastos tendrán un nuevo protocolo para hacer frente a situaciones de emergencias como la vivida en la dana del 29 de octubre. La iniciativa nace del testimonio de los ocho mercados valencianos que sufrieron la riada de 2024 y será presentada durante el V Encuentro Nacional de Mercados de España que reunirá en Valencia a 250 representantes del comercio tradicional de proximidad los días 26 y 27 de octubre, una cita que organiza la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (METRAE).

Así, los mercados de Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Paiporta, Picanya y Sedaví compartirán con los asistentes cómo consiguieron reabrir sus puertas tras el desastre, en un acto de reconocimiento que simboliza la capacidad de los mercados para sobreponerse a la adversidad. A partir de estas experiencias, METRAE impulsará la creación de un protocolo nacional de respuesta ante emergencias, que se pondrá a disposición de los más de 150 mercados tradicionales que integran la confederación. El documento servirá para coordinar acciones con los ayuntamientos, propietarios de los edificios donde se ubican los mercados, y para facilitar una reacción rápida y organizada ante situaciones de crisis.

«Ningún mercado tiene un manual de instrucciones para gestionar una catástrofe natural», señala Asier Beato, presidente de METRAE. «Pero todos aprendimos que la unión y la cooperación con las administraciones locales son la base de la recuperación. Este homenaje no solo reconoce el esfuerzo de los vendedores, sino que sienta las bases para un modelo común de actuación en el futuro».

Entre las novedades del programa destaca la participación de Pepa Muñoz, chef y embajadora de World Central Kitchen (WCK) en España. La organización fundada por el chef José Andrés, referente internacional en la respuesta alimentaria ante crisis humanitarias, jugó un papel esencial tras la dana de 2024.

Durante la emergencia, World Central Kitchen desempeñó un papel fundamental al proporcionar apoyo en especie y asistencia logística. A través de food trucks y carpas, la organización facilitó que los vendedores de los mercados locales pudieran continuar suministrando pan, pescado, carne, fruta y verdura a las comunidades afectadas. Esta labor tuvo una doble misión: garantizar el acceso a alimentos frescos y contribuir a la recuperación económica de los pequeños comerciantes locales.

El homenaje a la resiliencia de los mercados de las zonas afectadas por la DANA incluirá también un concierto a cargo de la Unió Musical Centre Històric de València, dirigida por Vicente Gabarda Porras, que interpretará un repertorio vinculado a la identidad y la tradición popular valenciana. Esta actuación formará parte del programa oficial del encuentro y servirá como reconocimiento al esfuerzo colectivo de las comunidades que, tras la catástrofe, lograron devolver la vida a sus mercados.

El encuentro, organizado por METRAE y el Ayuntamiento de Valencia, se celebrará en tres sedes: la Lonja de la Seda, el Mercado de Colón y el Ayuntamiento de Valencia, convertidas durante dos días en el epicentro de la reflexión sobre el futuro del comercio de proximidad.

La inauguración tendrá lugar el domingo 26 de octubre, con la participación de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Valencia, Santiago Ballester; el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo; y los representantes de METRAE, Asier Beato y Cristina Oliete.

El programa abordará los grandes desafíos de los mercados del siglo XXI: gestión, digitalización, sostenibilidad, comunicación y cooperación institucional, con ponencias, mesas redondas y experiencias gastronómicas bajo el lema común 'Valoro lo auténtico'.

Entre los participantes el chef Ricard Camarena, el director de LAS PROVINCIAS, Jesús Trelis, el economista Sergio Terol, la especialista en comunicación gastronómica Mireia Vidal y el consultor Ángel Parada, junto a Francisco Dasí, presidente de Confemercats, quien ofrecerá la ponencia central titulada 'El futuro de los mercados a través de sus asociaciones de comerciantes'.

El lunes 27, la jornada se completará con una ruta por los mercados de Algirós, Rojas Clemente y el Mercado Central de Valencia, y culminará con la entrega de los Premios METRAE 2025 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

En esta edición, los galardones reconocen la innovación y el compromiso con el comercio de cercanía de instituciones y profesionales de toda España: el Ayuntamiento de Zaragoza, el Mercado del Puerto ACOMERCA (Gran Canaria), la Pescadería Gastronómica Javi y Sofi (Mercado de Pino Montano, Sevilla), el Mercado Central de Castellón, Licors Moyà 1890 (Mercado del Olivar, Palma de Mallorca) y el periodista José Luis Sastre (Cadena SER).

Los premios simbolizan la fuerza de los mercados 'de toda la vida' y consolidan una red de colaboración entre territorios que comparten los mismos retos y valores. «Cada iniciativa premiada demuestra que los mercados siguen siendo una pieza esencial de la economía social y de la cultura urbana», subraya Beato.