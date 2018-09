Mentires i més mentires

No se puede gobernar con la mentira», paraules que Pedro Sánchez digué en alguna ocasió i que estos dies tenen un especial relleu. Paraules que me servixen per a explicar-li al president del Govern d'Espanya, com governen en la CV els seus companyers de partit i els catalanistes de Compromís. El president de la GV està mentint quan afirma que per ad ell tots els valencians són iguals i que el seu despaig esta obert per a tot lo món. La realitat és ben diferent: Lo Rat Penat, l'institució cultural valenciana que complix 140 anys, no ha segut rebuda mai pel president Puig a pesar d'haver solicitat les visites per diferents mijos. El nostre pecat és haver mantingut sempre la defensa de la nostra llengua, història i cultura que són totalment diferents a les de qualsevol atra comunitat de l'Estat Espanyol. Sr President, Lo Rat Penat defén lo que ni vosté ni els seus socis de Compromís han defés ni defendran mai.

El Sr. Puig està mentint dient que les entitats pancatalanistes, a les que ell recolza, fan molt per la cultura valenciana. Sr. President, li parle d'eixes entitats que en els últims anys han estat rebent subvencions del govern català i també del seu per a fer propaganda d'una llengua, història i cultura que no té res que vore en la del Regne de Valéncia.

El conseller Marzà i la Sra. Mònica Oltra estan mentint quan afirmen que estan millorant l'educació dels nostres jóvens. La realitat és que estan adoctrinant-los de forma sectària. La persecució dels coleges religiosos, el despreci cap als centres concertats, el recolzament als texts catalanisats, la falta de docents en les escoles públiques..., configuren un rosari de mentires que tot lo món deu de conéixer.

És veritat Sr. Sánchez, té vosté tota la raó: «Con la mentira no se puede gobernar», pero els seus en la CV sí que ho fan.