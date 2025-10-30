Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Viacrucis a la Ermita de la Virgen del Castillo, en Chiva, días después de la dana. Pablo Sanjuán

La memoria arrasada: paisaje después de la dana

El fotógrafo Pablo Sanjuán recorrió los escenarios de la tragedia para documentar cómo el 29-O también devastó un territorio que contiene los recuerdos compartidos por el vecindario de la zona cero

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:11

Comenta

La dana arrasó vidas, devastó infraestructuras, destrozó bienes materiales de toda naturaleza e inundó además de dolor a toda una sociedad, sumida desde hace un ... año en un largo duelo. También es culpable de las heridas psicológicas que aún percuten en la moral colectiva. Son argumentos que pueblan desde el 29 de octubre del año pasado la oferta informativa de LAS PROVINCIAS y de otros medios y que forman parte además de la conversación pública entre la sociedad valenciana, a todos los niveles. Pero entre las consecuencias de la brutal riada figura además otro intangible, más indefinible pero de alto valor ambiental y desde luego histórico, muy sensible. El paisaje de la zona cero, desde Chiva hasta la Albufera en el caso del cauce del Poyo, quedó desfigurado por completo. Y la memoria compartida por el vecindario en tantos y tantos parajes malheridos merece alguna reflexión sobre la dimensión de semejante pérdida: memoria retratada en la cámara del fotógrafo Pablo Sanjuán, que cartografió el territorio desaparecido al paso del agua mientras documentaba lo que llama paisaje después de la dana. Un paseo por el infierno.

