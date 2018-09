Medio Ambiente no logra un director para la Albufera

valencia. La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente no ha logrado de momento adjudicar la plaza para la dirección del Parque Natural de la Albufera. Así aparece reflejado en el listado hecho público ayer mismo, donde los dos candidatos que cumplieron los requisitos han preferido otros puestos.

La actual directora, Paloma Mateache, no aparece en la terna de cuatro candidatos, lo que constata que no se presentaba a la renovación del cargo. La dirección de este parque natural está trufada de complicaciones, donde el principal obstáculo es la aprobación pendiente del Plan de Usos y Gestión, paralizado desde 2012 por varias sentencias. Fuentes conocedoras del proceso indicaron también que «hay mucha tensión por los distintos intereses en este parque natural, por lo que no es extraño que haya quedado desierto». Este documento viene a ser como la hoja de ruta de los usos permitidos en el parque.

Así, se presentaron cuatro candidatos de los que dos cumplían los requisitos. Los otros se quedaron fuera al no pertenecer a la escala necesaria en la Función Pública, así como por pertenecer a otra Administración pública. De los dos que han sido puntuados, ha preferido la dirección del Parque de la Font Roja, donde también se había presentado, mientras que en idéntica situación se ha quedado Antonio Ballester, en este caso por la dirección del Parque Natural del Turia.

Ahora, una de las opciones es nombrar un cargo interino hasta que se proceda a una nueva adjudicación. Además de la Albufera, sólo han quedado vacantes los parques naturales del Montgó y Columbretes. Para el puesto se necesita una titulación específica como ingenieros agrónomos o alguna especialidad ambiental.