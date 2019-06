Médicos que asumieron más pacientes el verano pasado aún no han cobrado Personal sanitario accede a un centro de salud valenciano. / manuel molines Departamentos de salud plantean al personal sanitario que amplíe su jornada laboral para cubrir las vacaciones por si fallan los refuerzos DANIEL GUINDO VALENCIA. Sábado, 8 junio 2019, 00:58

Los responsables de algunos departamentos de salud valencianos ya han empezado a plantear al personal sanitario la posibilidad de doblar turnos (en definitiva, ampliar su jornada laboral con retribuciones adicionales) para mantener un nivel asistencial adecuado a lo largo del verano, algo que las fuerzas sindicales sólo ven como una solución provisional y que de momento no llega a todas las áreas de salud. Además, como denunciaron ayer desde el sindicato CSIF, «la mayoría de quienes lo hicieron en 2018 no han cobrado aún lo que les deben por ese exceso de trabajo, por abarcar cupos de otros compañeros».

El plan de la conselleria, aunque todavía no lo ha publicitado, es acometer contrataciones para cubrir con sustituciones parte de las vacaciones de médicos, enfermeros, celadores y demás profesionales, aunque las fuerzas sindicales tienen serias dudas de que Sanidad pueda encontrar a estos sanitarios puesto que, como recuerdan desde el Sindicato Médico, apenas hay desempleo entre los facultativos especialistas y médicos de familia; mientras que la bolsa de enfermeros está vacía y la nueva edición (que recoge la actualización de méritos y más incorporaciones) todavía no está lista «porque ha habido muchas alegaciones e impugnaciones, por lo que todavía tardará», apuntaron desde el Sindicato de Enfermería Satse. Así las cosas, la falta de sanitarios, sobre todo médicos especialistas, hará muy difícil que la conselleria pueda activar todos los refuerzos necesarios, de ahí que se hayan activado vías alternativas para contar con el máximo número posible de sanitarios. Y aquí es donde entra de lleno la opción prevista en el acuerdo adoptado en abril de 2008, en el que, si no hay candidatos suficientes, el personal sanitario podrá asumir un cupo adicional de pacientes, tanto en su horario habitual (con autorización del director de Atención Primaria del departamento) como en una jornada de trabajo adicional. En ambos casos, el personal que acepte recibirá una compensación económica o eso, al menos, es el compromiso adquirido, puesto que la mayoría de los sanitarios que participaron en esta práctica el pasado verano todavía no ha recibido esas contraprestaciones, como denuncia CSIF, que el pasado año ya llevó esta práctica al Síndic de Greuges por el «abuso de su posición dominante» de Sanidad.