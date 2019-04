Los médicos advierten de que las protestas podrán desembocar en huelga Protesta en el centro de salud de Padre Jofré. / LP Los sanitarios se concentran a las puertas de los centros de salud para reclamar «más medios materiales y humanos» DANIEL GUINDO Valencia Jueves, 4 abril 2019, 12:47

Los médicos y el resto de profesionales de la Atención Primaria valenciana, convocados por el sindicato CESMCV-SAE, se han concentrado esta mañana a las puertas de los centros de salud para reclamar a la Conselleria de Sanidad «una implicación real» con el primer nivel asistencial y, en caso de no producirse, no descartan convocar jornadas de huelga a medio plazo.

Las concentraciones, de diez minutos de duración, han coincidido con la pausa de los trabajadores, y en ellas han reclamado «más medios materiales y humanos» para mantener la calidad asistencial. Las protestas se repetirán esta tarde a las 18.00 horas y el próximo 11 de abril, también en convocatorias de mañana y tarde.

Según Andrés Cánovas, secretario general del Sindicato Médico de la Comunitat (CESM-CV), «los médicos están siguiendo masivamente las movilizaciones porque la Conselleria de Sanidad no está actuando con la rapidez e implicación necesarias para abordar el problema de la Atención Primaria«.

Para Cánovas, la sociedad también «está visualizando con gran claridad que los médicos y el resto de profesionales están protestando para reclamar soluciones a un problema que les afecta directamente». Respecto a la posibilidad de intensificar las protestas, el responsable de CESM-CV señala que «no es nuestra intención de llegar a esos extremos, pero en ocasiones la inacción de la Administración obliga a tomar medidas drásticas«. En su opinión, »estamos poniendo todo de nuestra parte para que minimizar los problemas y las carencias existentes, pero ha llegado el momento de que los discursos y palabras grandilocuentes sobre la importancia de Primaria se conviertan en realidad«.

Respecto a las principales reclamaciones del colectivo médico, CESMCV-SAE elaboró hace unos meses un decálogo de exigencias para la dignificación de la Atención Primaria en la Comunitat, que obedecen a la necesidad de «adoptar soluciones serias y realistas en defensa de la sanidad pública y del profesional» ante lo que el sindicato considera «el progresivo deterioro y abandono de Atención Primaria al que se ha llegado en los últimos años en nuestra Comunidad». Según Cánovas, esta situación ha sido provocada «por el continuo recorte de recursos que ha padecido especialmente este nivel asistencial«.

Entre las medidas contempladas, destacan la necesidad de un presupuesto finalista correspondiente al 25 por ciento del total consignado a Sanidad, cupos de 1.300 pacientes para los médicos de familia y 900 para pediatras, y tiempos adecuados para la atención a pacientes. Asimismo, se apuesta por la creación de una Dirección General de Atención Primaria para mejorar la coordinación de este nivel, de la cual dependerían directamente las Direcciones de Atención Primaria.

También se exige que se garantice que la atención urgente o no demorable no interfiera en la actividad programada y, para ello, «se deberán habilitar dispositivos de urgencias extrahospitalarias las 24 horas o integración de los facultativos de Atención Continuada en los EAP para que asuman la demanda no programada«. Desde la central se insiste en la importancia de que »Emergencias nunca interrumpirá la actividad programada del médico o pediatra de Atención Primaria«.

Para mejorar la organización, incide en la necesidad de una «reducción real de la burocracia en consulta« y para ello se proponen diversas acciones, como establecer la figura del auxiliar de apoyo en consulta, adecuar el programa informático para extraer en lo posible toda la actividad burocrática de la consulta y eliminar algoritmos y circuitos redundantes.