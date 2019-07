Médicos advierten de que la falta de tutores lastrará la formación de los MIR Personal sanitario en las instalaciones de un hospital valenciano. / consuelo chambó Los facultativos remiten un escrito a la conselleria en el que reclaman una unidad de formación sanitaria especializada y más centros acreditados D. GUINDO VALENCIA. Lunes, 22 julio 2019, 00:31

La Conselleria de Sanidad se felicitaba a principios de mes porque la Comunitat contará entre este año y el próximo con 130 plazas más que el último ejercicio (hasta rozar el millar) para la formación de futuros médicos y personal de enfermería, un anuncio que puede darse de bruces con la falta de tutores y de centros acreditados para llevar a cabo esta formación que sufre la Comunitat, según denuncian desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria.

La entidad, a través de un escrito, ha hecho ver al departamento la necesidad de poner en marcha una unidad de formación sanitaria especializada «que prestigie, lidere e impulse toda la formación, dado el futuro incremento de toda la estructura docente» para dar respuesta a los futuros MIR y EIR». «Se hace necesario, dadas las jubilaciones, hacer crecer el relevo generacional y reconocer la función del tutor», apuntan desde la institución, para asegurar también que la formación especializada «necesita un fuerte impulso y desarrollo integral para crear y retener el talento del posgraduado». Así las cosas, el presidente de la citada sociedad, Aurelio Duque, valora la parte positiva de que aumenten las plazas MIR por las carencias de médicos especialistas que arrastra la Comunitat, pero para ello asegura que «se necesita reforzar la estructura docente». «Faltan tutores y hay que acreditar más centros para que puedan impartir esa formación porque, si no, esas prácticas no son regladas ni oficiales», describe.

En relación a la figura del tutor, Duque lamenta que «ahora no está pagado ni reconocido, ni siquiera puntúa para oposiciones o traslados» de ahí que, progresivamente, se haya ido reduciendo el número de estos especialistas que se prestan a ayudar en la formación de los médicos recién titulados. «La situación actual es que muchos tutores se han jubilado, como por ejemplo la mitad de medicina familiar del departamento del Clínico, y no hay relevo», resume este especialista. Duque también lamenta que en la última década no se haya desarrollado el decreto de formación sanitaria especializada.

Por otra parte, en la citada sociedad no están demasiado satisfechos con el resultado de las mesas de trabajo impulsadas a principios de año con el objetivo de establecer propuestas para mejorar la atención que se presta en los centros de salud, como reducir la burocracia de los facultativos, desarrollar las competencias del personal de enfermería o impulsar la realización de consultas telefónicas en los casos en los que no sea necesario ver al paciente de forma presencial. Finalmente, estas medidas se aportaron, como propuestas, al Ministerio de Sanidad sin que ninguna de ellas se haya puesto en marcha. Los refuerzos prometidos, asimismo, llegan a cuentagotas y los médicos, incluso, barajan convocar alguna jornada de huelga.