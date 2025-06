Mazón dice que está «a disposición» de las víctimas de la dana y espera que le confirmen cuándo quieren reunirse

EP Alicante Viernes, 20 de junio 2025, 20:47 Comenta Compartir

Durante una visita a Alicante Mazón ha reiterado que ya se ha reunido con varias asociaciones. «Me he reunido con varias ya. Hay varias asociaciones, me he reunido con dos y con muchas víctimas, a nivel particular, con la discreción y el respeto que merecen, como siempre. Y tienen el ofrecimiento, lo tienen expresamente, lo tienen claramente y estoy a su disposición. Será cuando ellos quieran», ha incidido.

Interrogado por si la fecha no debería ponerla él, el dirigente autonómico ha considerado que es «una cuestión de ellos». «Yo estoy a su disposición», ha repetido.

Los periodistas también le han cuestionado por si no le parece «llamativo» que se diga que no se han podido remitir a las asociaciones de afectados las cartas de invitación a la Comisión de Investigación de Les Corts por no tenerlas localizadas.

«No se me ocurre un calificativo si llamativo o no llamativo con respecto a esa cuestión. Entiendo que la voluntad siempre ha estado ahí. Entiendo que siempre se ha dicho que en el plan de trabajo se trataba de ser lo más flexible posible para que se pudieran incorporar todas las víctimas sin discriminación alguna. Y, por supuesto, lo que entiendo es que la comisión está trabajando para ese ofrecimiento. Para las que quieran y puedan comparecer en las Cortes Valencianas», ha respondido.

Máximas facilitadades

«No sé si el orden será en el que ellas quieran. Yo entiendo que a las víctimas se les va a dar todas las facilidades. Así lo espero. Como así se ha hecho desde el principio. Y, por tanto, con el máximo nivel de facilidades es como se tiene que trabajar», ha razonado Mazón, que « y no se va a »inmiscuir en ese sentido«.

Y ha resuelto: «Si me pregunta mi opinión, las máximas facilidades, como siempre, se han dado. Como no puede ser, por otro lado, de otra manera».

Por otra parte, con motivo de la presencia del president en Alicante, alrededor de una treintena de personas se ha concentrado una hora antes de la mascletà en la avenida General Marvá con una pancarta con el lema 'Mazón dimissió'. Agentes de la Policía han advertido a los participantes de que la acción no estaba comunicada, ante lo que estos han asegurado que se ha tratado de una protesta espontánea.