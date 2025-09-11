Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Barranco el Poyo a la altura de Riba-roja. Irene Marsilla

Mazón carga contra el «obsoleto» sistema de alerta de la CHJ y critica que siguen sin implantarse mejoras

El jefe del Consell expone que en el Ebro sí se emplean sistemas más avanzados, pero no en la Comunitat

J. Molins

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:36

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Ministerio para la Transición Ecológica por su « ... obsoleto» Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), y ha destacado que a las puertas de otra temporada de posibles danas y tormentas «sigue sin implementarse la herramienta que sí que vale», el sistema de alerta temprana, como informa este jueves LAS PROVINCIAS, «que sí que ayuda desde hace ya años en el Ebro, pero no en la Comunitat», ha lamentado en la presentación de la nueva herramienta del 'gemelo digital', que permitirá detectar posibles catástrofes antes de que se produzcan.

