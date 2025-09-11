Mazón carga contra el «obsoleto» sistema de alerta de la CHJ y critica que siguen sin implantarse mejoras

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Ministerio para la Transición Ecológica por su « ... obsoleto» Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), y ha destacado que a las puertas de otra temporada de posibles danas y tormentas «sigue sin implementarse la herramienta que sí que vale», el sistema de alerta temprana, como informa este jueves LAS PROVINCIAS, «que sí que ayuda desde hace ya años en el Ebro, pero no en la Comunitat», ha lamentado en la presentación de la nueva herramienta del 'gemelo digital', que permitirá detectar posibles catástrofes antes de que se produzcan.

«El sistema podía haberse cambiado por otro más moderno y fiable, como el que tiene la Confederación del Ebro, pero meses después sigue sin implementarse la herramienta que ayuda en el Ebro. Necesitamos contar con información para tomar las decisiones oportunas. Todo lo que falló aquella tarde no puede volver a fallar, por lo que reclamamos al Gobierno que invierta en modernización del sistema de alerta en zonas de su competencia para que no lleguemos tarde si este otoño hay inundaciones», ha explicado el jefe del Consell.

En este sentido, Mazón ha expuesto que desde los organismos con competencia nacional «no se han tomado las medidas de protección en los cauces y barrancos, y estamos ya en plena temporada de lluvias en peores condiciones que hace un año», ha advertido el dirigente valenciano. «Es vital que nuestros cauces y barrancos cuenten con sistemas que sean capaces de aportar datos en tiempo real como el que tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro y que el Gobierno sigue sin implantar en la Comunitat». Por este motivo, el presidente ha manifestado que desde el Consell siguen reclamando al Gobierno de España «que invierta en modernizar los sistemas de alerta en los cauces y barrancos, que son de su competencia».

El jefe del Consell se ha referido también al error de medición que tuvo esta semana el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del Ministerio de Transición en Riba-roja, que daba una caudal de agua de 162 m3/s en el barranco del Poyo «cuando en realidad iba seco», ha apuntado Mazón. «Necesitamos toda la información posible y a tiempo, lo vimos con la dana. Y máximo cuando se desbordan las previsiones y los sistemas de información no son capaces de informar de lo que estaba pasando, por limitaciones técnicas, como lo que ocurrió con la medición esta semana en Riba-roja», indica.

Así, Mazón ha argumentado: «Ya no solo son capaces de no acertar en lo que va a venir, sino que ni siquiera dieron o se dio información de cosas que estaban pasando en ese momento. Tomar decisiones con una realidad absolutamente distinta a lo que está ocurriendo es muy peligroso para todos, y se ha visto».

El líder del gobierno autonómico ha reflejado que tras «la mayor catástrofe natural de la historia de España, la Generalitat asume casi en solitario la reconstrucción» de las zonas afectadas. «Esta tragedia debió ser cuestión de Estado. Estamos esperando aún a que el Gobierno cree la comision mixta para coordinar, seguimos pidiendo ayuda y sólo recibimos indiferencia o silencio. Pero la Comunitat no se para, continuamos 'endavant', solos o acompañados, avanzando para prever riesgos futuros y proteger a las personas», ha destacado.