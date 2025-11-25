Mavi Mestre se despide de la Universitat con un discurso empoderado y que condena el «genocidio» del pueblo palestino

Mavi Mestre ha sido la primera en intervenir en el acto de apertura del curso con un discurso con un claro acento a despedida: ... es la última ceremonia solemne en la que participa, al menos desde la mesa presidencial, pues a principios del año que viene se convocarán elecciones al Rectorado a las que no puede (ni quiere) concurrir. Sus palabras han sido recibidas con una calurosa ovación y han estado plagadas de agradecimientos. A su marido e hijas, por «el apoyo para asumir las diferentes responsabilidades ocupadas»; a su nieta y sus nietos, «que me envuelven cada día de afecto, vitalidad e ilusión»; y a su «equipo de dirección ampliado»: vicerrectores, gerente, secretaria general, decanos y directores de centros. «Gracias por vuestra complicidad, responsabilidad, amistad y lealtad, valores que en los tiempos actuales escasean», les ha dicho.

La rectora, la primera en medio milenio de historia de la institución, ha dedicado parte de su intervención a destacar el papel de la mujer en materia de liderazgo, en un claro guiño al 25-N. «Creo que aportamos una forma de entender la gobernanza diferente de la que se impone en la actual polarización política», ha señalado, justo antes de defender que cuando alcanzan «las más altas responsabilidades» se abre «una agenda con temas que hasta ese momento se situaban en segundo plano».

Mestre también ha hecho una férrea defensa de las políticas llevadas a cabo durante sus dos mandatos, así como de los posicionamientos de la institución a favor de Ucrania -ha recordado que se rompieron los convenios con instituciones rusas- y de Palestina, con pronunciamientos en el mismo sentido en contra de Israel. «Ninguno habría llegado a imaginar que nos enfrentaríamos a la vuelta de la guerra al corazón de Europa, con la invasión de Ucrania, a un genocidio sin precedentes como el que se practica en Gaza, a la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán ni tampoco a la extensión de la crisis migratoria en el Mediterráneo, entre otros conflictos», ha dicho. Tampoco han faltado las referencias a los proyectos y ayudas para apoyar a los afectados por la dana o al impacto de la pandemia, «de la que no habríamos salido sin ciencia».

«Han sido muchos retos en poco tiempo y a todos hemos dado respuesta», ha continuado, enumerando a continuación algunas medidas aplicadas en defensa de los derechos humanos, como becas refugio para Afganistán y Gaza y ayudas especiales para estudiantes de Ucrania y Rusia. «Y no tenemos ni tendremos acuerdos con universidades de Israel mientras se mantengan los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino», ha señalado.

Por último, ha reivindicado la importancia de la «suficiencia financiera» para que las universidades puedan cumplir sus funciones, y ha agradecido a la Generalitat, particularmente al conseller de Educación y a su equipo, la firma del nuevo plan, aunque sin dejar pasar la oportunidad de reivindicar una última vez: que «se complete con recursos para la dotación de nuevas infraestructuras, para la conservación del patrimonio histórico y para necesidades singulares», que son aristas que el acuerdo alcanzado a principios de curso no se han acabado de pulir y siempre ha reclamado la Universitat.

Por su parte, la presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha destacado «la importancia de la ciencia, la innovación y los valores democráticos a la hora de «preservar nuestro modelo de convivencia», justo después de advertir «del mayor de los desafíos a los que se enfrenta la universidad y la sociedad: el crecimiento de los autoritarismos y los discurso del miedo y del odio, que incluyen provocaciones incluso a las puertas de los campus». Ha sido una clara referencia a la gira que impulsa el polémico comunicador Vito Quiles.