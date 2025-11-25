Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mestre agradece los aplausos de los asistentes al Paraninfo tras su discurso. Ana Escobar/EFE

Mavi Mestre se despide de la Universitat con un discurso empoderado y que condena el «genocidio» del pueblo palestino

La rectora, que no puede concurrir a las próximas elecciones, defiende el papel de la mujer en puestos de responsabilidad

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:41

Mavi Mestre ha sido la primera en intervenir en el acto de apertura del curso con un discurso con un claro acento a despedida: ... es la última ceremonia solemne en la que participa, al menos desde la mesa presidencial, pues a principios del año que viene se convocarán elecciones al Rectorado a las que no puede (ni quiere) concurrir. Sus palabras han sido recibidas con una calurosa ovación y han estado plagadas de agradecimientos. A su marido e hijas, por «el apoyo para asumir las diferentes responsabilidades ocupadas»; a su nieta y sus nietos, «que me envuelven cada día de afecto, vitalidad e ilusión»; y a su «equipo de dirección ampliado»: vicerrectores, gerente, secretaria general, decanos y directores de centros. «Gracias por vuestra complicidad, responsabilidad, amistad y lealtad, valores que en los tiempos actuales escasean», les ha dicho.

