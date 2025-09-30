Un matrimonio desalojado en Castellar y caída de árboles, incidentes del temporal en Valencia La incidencia más destacada en la capital en las últimas horas es que el forjado próximo a una fachada ha colapsado en la pedanía

R. V. Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 09:09 Comenta Compartir

El temporal está dando sus últimos coletazos antes de que a las doce del mediodía se levante la alerta naranja. La incidencia más destacable en la ciudad en las últimas horas ha sido que el forjado de una fachada ha colapsado y ha obligado a trasladar a sus moradores, un matrimonio, a casa de unos familiares.

Los bomberos de la ciudad de Valencia realizaron este pasado lunes durante la alerta roja 70 servicios entre los que se encuentran la retirada de árboles caídos o los achiques.

Temas

Lluvias en la Comunitat Valenciana