Un matrimonio desalojado en Castellar y caída de árboles, incidentes del temporal en Valencia
La incidencia más destacada en la capital en las últimas horas es que el forjado próximo a una fachada ha colapsado en la pedanía
R. V.
Valencia
Martes, 30 de septiembre 2025, 09:09
El temporal está dando sus últimos coletazos antes de que a las doce del mediodía se levante la alerta naranja. La incidencia más destacable en la ciudad en las últimas horas ha sido que el forjado de una fachada ha colapsado y ha obligado a trasladar a sus moradores, un matrimonio, a casa de unos familiares.
Los bomberos de la ciudad de Valencia realizaron este pasado lunes durante la alerta roja 70 servicios entre los que se encuentran la retirada de árboles caídos o los achiques.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.