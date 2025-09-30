Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Última hora de la alerta por lluvias en Valencia
Unos bomberos actúan ante los incidentes por lluvias. LP

Un matrimonio desalojado en Castellar y caída de árboles, incidentes del temporal en Valencia

La incidencia más destacada en la capital en las últimas horas es que el forjado próximo a una fachada ha colapsado en la pedanía

R. V.

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:09

El temporal está dando sus últimos coletazos antes de que a las doce del mediodía se levante la alerta naranja. La incidencia más destacable en la ciudad en las últimas horas ha sido que el forjado de una fachada ha colapsado y ha obligado a trasladar a sus moradores, un matrimonio, a casa de unos familiares.

Los bomberos de la ciudad de Valencia realizaron este pasado lunes durante la alerta roja 70 servicios entre los que se encuentran la retirada de árboles caídos o los achiques.

