Marzà urge a la concertada a presentar documentación con los colegios cerrados

Interinos reclaman una solución para los docentes sin plaza

EP /

Profesores interinos se concentraron ayer frente a la Conselleria de Educación para demandar una solución para docentes que se han quedado sin plaza en especialidades como Conservatorios, Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) o Formación Profesional, entre otras, una situación que achacan a las «oposiciones masivas» convocadas en 2017. Estos docentes reclaman que «les garanticen un puesto de trabajo a un colectivo que lleva mucho tiempo trabajando y en muchos casos no han podido presentarse a una oposición porque la administración no había convocado plaza para su especialidad», como explicó el coordinador de Acción Sindical del Stepv, Marc Candela, que denunció que «ahora han visto que no han superado las oposiciones y ven que no tienen trabajo para el curso que viene». Candela indicó que se trata de gente que desempeña especialidades con pocas plazas pero que llevan «entre 15 o 20 años trabajando y ahora se han visto en esta situación».

Algunos de los docentes portaban camisetas verdes en las que se podían leer lemas como 'Per un acces digne' (Por un acceso digno) o 'Lluita interina' (lucha interina).

En opinión del coordinador del sindicato, esto se debe a las «oposiciones masivas», puesto que «mucha gente no ha aprobado la oposición y, por tanto, ahora no tienen plaza, cuando se ha advertido desde 2017 a la Conselleria de Educación, que si convocaba las oposiciones masivas sucedería esto». Candela afirmó que esta problemática se ceba sobre todo con «especialidades pequeñas de conservatorios, EOI, algunas bolsas de FP o incluso algunas de secundaria».