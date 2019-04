Marzà firma in extremis la mejora salarial del profesorado universitario más precario Instalaciones de la Universitat Politècnica de València. / d. torres El convenio para el personal laboral se concreta tras casi tres años de negociaciones y se mantendrá vigente hasta 2023 J. BATISTA VALENCIA. Miércoles, 24 abril 2019, 00:06

La Conselleria de Educación, las universidades públicas y los representantes sindicales firmarán hoy, salvo sorpresa, el preacuerdo sobre el convenio colectivo del personal laboral de las instituciones, o lo que es lo mismo, el más precarizado desde el punto de vista salarial y en cuanto a condiciones de trabajo. Servirá para sustituir el marco normativo anterior, rubricado hace décadas y que no recogía las figuras docentes (se centraba en el PAS). Llegará in extremis, al final de la legislatura, tras sucesivos incumplimientos de los plazos previstos por Educación y después de una ardua negociación de casi tres años.

El documento permite homogeneizar las condiciones de todo el personal no funcionario de las universidades, que actualmente se rigen por regulaciones aprobadas a nivel interno. En cuanto a los docentes, afecta a contratados doctores, ayudantes, ayudantes doctores, asociados, colaboradores y sustitutos.

Tal y como confirmaron fuentes de la negociación, la conselleria y las universidades han recogido parte de las últimas exigencias de los sindicatos. La propuesta de las primeras planteaba que para el personal docente laboral se homologaran los salarios por arriba. Es decir, en todas las instituciones se cobraría lo mismo partiendo de la retribución más elevada que se abona actualmente en alguno de los cinco centros públicos. Por ejemplo, en el caso de los asociados, la base se fija a partir de los salarios de la Universidad de Alicante, que es la que mejor paga. A esta cantidad se le añadía un incremento del 3% para todos los colectivos, y la mejora se aplicaría de manera progresiva durante los tres próximos años.

Los sindicatos, sin embargo, plantearon de manera conjunta una serie de mejoras, básicamente un mayor esfuerzo para las figuras más precarizadas: asociados, ayudantes y profesores sustitutos (de nueva creación). El pasado 9 de abril se celebró una reunión entre las partes en la que se informó de las propuestas que han sido aceptadas.

A nivel salarial se producirá una mejora adicional a la planteada inicialmente. Para los asociados, colectivo que ha impulsado diferentes huelgas reclamando un cambio en su situación laboral, la cuantía máxima (variará en función del tiempo de dedicación) será de 10.225 euros anuales, mientras que para los ayudantes y los sustitutos se llegará a 21.700. Más allá de cuándo se publique el convenio colectivo, se ha aceptado que la mejora tenga efectos a 1 de enero de 2019. Y salvo que hoy se modifiquen las condiciones previstas, su duración será de cuatro años (hasta 2023).

Otro de los cambios en relación a los asociados tiene que ver con la duración de sus contratos, que ya no podrán ser trimestrales y deberán tener una duración mínima de seis. Además, se reconocen los trienios en aquellas universidades donde actualmente no computan. También se fijan unos criterios objetivos para decidir sobre la renovación de los contratos, pues hay centros donde no están establecidos. En cuanto a los ayudantes y ayudantes doctores la duración de los mismos tendrá que ser, como mínimo, de dos años. Por último, el articulado incluye el compromiso de las universidades de realizar un proceso de análisis de cara a mejorar las condiciones del personal investigador, si bien las organizaciones sindicales habrían preferido una mayor concreción. La pasada semana se produjo una reunión entre sindicatos en la que CC. OO, UGT, CSIF y SEP aceptaron la redacción final.