Marzà tendrá que explicar en Les Corts la polémica del superior de dolçaina Marzà, en Les Corts. / J. SIGNES El PP registra una pregunta para que el conseller comparezca y aclare por qué un estudiante sin título es elegido catedrático HÉCTOR ESTEBAN Lunes, 5 noviembre 2018, 00:11

El grupo popular de Les Corts quiere que el conseller de Educación, Vicent Marzà, comparezca para explicar cómo un aspirante al grado superior de dolçaina terminó ejerciendo las labores propias de un catedrático. El portavoz de Cultura del PP, Miguel Ángel Mulet, ha registrado una pregunta para que el conseller detalle el proceso que ha llevado al estudiante a ser el profesor de una titulación que no tiene. Mañana está previsto que se realicen las pruebas en el Conservatorio Superior de Música de Valencia para elegir a los cuatro alumnos que estudiarán el superior de dolçaina y el nuevo profesor ejercerá las labores de secretario del tribunal para evaluar a los aspirantes.

«Solo el amiguismo tan característico de Compromís puede explicar el turbio procedimiento para nombrar catedrático en la puesta en marcha por primera vez del grado superior de dolçaina en la Comunitat Valenciana», señala Mulet en el comunicado.

La persona que impartirá el grado superior de dolçaina fue en un principio uno de los aspirantes a estudiar el grado. Al no haber profesor y abrirse una bolsa de trabajo, esta persona se presentó para ser el catedrático y no entró en el proceso al no tener el título exigido. Al quedarse la bolsa de trabajo vacía después de que la comisión suspendiera a la única candidata que reunía los títulos exigidos y que se presentó a la prueba, hubo que cubrir la plaza a través de la fórmula de difícil cobertura. La persona que aspiraba a estudiar el grado y que fue suspendida en el proceso de la bolsa de trabajo fue designada posteriormente por Educación como el nuevo catedrático.

«Estas actuaciones no contribuyen al prestigio de la música tradicional valenciana», dice Mulet Mañana se harán las pruebas para elegir a los cuatro alumnos que estudiarán dolçaina

El presidente de la comisión de selección de la bolsa fue el doctor Jordi Reig y estuvo asesorado por el profesor Xavier Richart. Meses antes, el primero intentó que Richart fuera designado como catedrático del superior de dolçaina a través de una comisión de servicios y sin pasar por un proceso de selección.

«El proceso está lleno de dudas y es vergonzoso que Marzà permita que sucedan estas actuaciones que no contribuyen al prestigio de la música tradicional valenciana y del conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia», señala Mulet, que añadió que la gestión de Manel García al frente del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (ISEACV) «es oscura y polémica porque tiene que ver más con planteamientos ideológicos sectarios que con criterios profesionales y académicos». El diputado del PP espera que el conseller Marzà aclare la situación y lamenta que el superior de dolçaina «haya comenzado con tan mal pie».