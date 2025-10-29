Martínez Mus elude pronunciarse sobre su posible salto a la Vicepresidencia del Consell

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una entrevista concedida a À Punt, ha señalado que el presidente Carlos Mazón ... está sufriendo un «acoso continuo» y una indagación con pelos y señales lo que estaba haciendo esa tarde, «algo que no se está haciendo con otros políticos». Aseguró que dónde estuviera Mazon a esas horas es «secundario porque su función no era determinante».

Lo que sí lamentó es «el silencio crucial entre las 4:20 y las 6:30 de información sobre la rambla del Poyo. Eso sí que era importante, no lo que estaba haciendo el presidente».

Con respecto a los posibles rumores que podrían situarlo como vicepresidente en la remodelación del Consell que tendrá lugar la próxima semana, aseguró que su prioridad es seguir trabajando en la reconstrucción «y en ello es en lo que estamos centrados».

Martínez Mus también señaló que si en el mes de julio aseguró que estaba frustrado con la CHJ, «ahora lo está aún más, porque no ha sido hasta este mismo mes de septiembre cuando han licitado el sistema de alerta temprana. Van muy tarde», se lamentó.

Mus realizó un balance de este primer año y recordó que en los primeros días se veía todo como «una misión imposible», pero un año después «se ve una cierta normalidad con carreteras y metro funcionando. Está mucho mejor todo de lo que cabía esperar».

Destacó que la inversión global de su Conselleria en este tiempo ha ascendido a los 800 millones y añadió que su intención es seguir creando zonas residenciales urbanísticas en puntos no inundables para ir sustituyendo aquellos más conflictivos.

También lamentó no haber podido reunirse ni con la anterior ministra Teresa Rivera, ni con la anterior titular ni con la actual titular del ramo, Sara Aagesen, más allá de un encuentro de cinco minutos.

En este sentido, señaló que no hay una mejor relación con el gobierno central, sino que está en el mismo punto. El presidente ha reclamado en numerosas ocasiones una reunión «porque como gobierno nos toca reclamar lo que nos dicen los ciudadanos, pero este no está siendo receptivo y ni siquiera se ha convocado una comisión mixta».