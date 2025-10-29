Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comienzan por toda Valencia los actos de recuerdo a las víctimas
El conseller Martínez Mus, en una imagen de archivo. LP

Martínez Mus elude pronunciarse sobre su posible salto a la Vicepresidencia del Consell

Denuncia «acoso» contra Mazón porque lo que estaba haciendo en esas horas era «secundario. Su función no era determinante» y acusa de falta de empatía del Gobierno central

Manuel García

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:52

Comenta

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en una entrevista concedida a À Punt, ha señalado que el presidente Carlos Mazón ... está sufriendo un «acoso continuo» y una indagación con pelos y señales lo que estaba haciendo esa tarde, «algo que no se está haciendo con otros políticos». Aseguró que dónde estuviera Mazon a esas horas es «secundario porque su función no era determinante».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  3. 3 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  4. 4

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  5. 5 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  6. 6

    Así fue el día que nos partió el corazón
  7. 7

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  8. 8 Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia
  9. 9

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18.35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  10. 10 Arrestado en Patraix con casi 25 kilos de coca, 70.000 &euro; y armas de fuego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Martínez Mus elude pronunciarse sobre su posible salto a la Vicepresidencia del Consell

Martínez Mus elude pronunciarse sobre su posible salto a la Vicepresidencia del Consell