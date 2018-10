Marta Suárez, premio a la mejor tesis doctoral EP Jueves, 25 octubre 2018, 00:19

valencia. La doctora Marta Suárez Varela-Maciá ha recibido ex aequo el premio AECA a la mejor tesis en el área de Economía y Administración de Empresas. Se trata del premio de investigación AECA- Premio Real Academia de Doctores de España en la convocatoria de 2018. La tesis lleva por título 'Essays in Applied Microeconomics on Water Resources Management' y ha sido dirigida por los profesores del Departamento de Estructura Económica Andrés J. Picazo y Juan A. Máñez.