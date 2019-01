valencia. El catedrático de la Universidad de Alicante, Andrés Márquez, ha sido nombrado «Fellow Member» de la Sociedad Internacional para la Óptica y la Fotónica (The International Society for Optics and Photonics, SPIE). El nombramiento es una distinción para aquellos miembros de esta sociedad internacional que han realizado contribuciones científicas y tecnológicas significativas en los campos de la óptica, la fotónica y las ciencias de la imagen.