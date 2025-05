Manuel Campo Vidal: «Los maestros ya no saben cómo educar a los alumnos con los insultos del Congreso»

En la sede de Prisa lo reciben con reverencia. Lo suyo con una autoridad en el mundo del periodismo y en la casa en la ... que condujo durante cuatro años el icónico 'Hora 25' de la SER. Manuel Campo Vidal (Camporrells, Huesca, 1951), presume con orgullo de ser de pueblo y camina con pies cosmopolitas por los campos de la política, la comunicación, la despoblación, la dana...

-No se me ocurre otra primera pregunta ante un histórico de TVE, presidente de la Academia de Televisión, directivo en medios, vicepresidente de A3... ¿Está TVE con una preocupante deriva con programas como 'La familia de la tele'?

-Admito que para muchos ha resultado desconcertante porque es un tipo de programas que solía estar más en las privadas. ¿A dónde conduce este nuevo camino? No sabemos, tenemos que esperar. Pero choca, sí.

-Nombres clásicos de la televisión rosa ahora en la sobremesa de la televisión pública…

-Yo defiendo la televisión pública. Incluso lo compartí con personajes como Julio Carloti que siempre estuvo en la privada. Las privadas también serían distintas si no existiera una televisión pública desde el punto de vista informativo. Pero hay dos opciones. O una televisión pública que todo tenga un carácter marcadamente educativo, formativo, de reportajes, de conocimiento del país, o una televisión pública que también tenga una parte como las privadas. A mí me entristece la batalla que hay contra la televisión pública. Aún habiendo hecho buena parte de mi carrera entre la pública y la privada, creo que la televisión pública debe existir y es bueno que tenga una fortaleza.

-¿Pero te sientes identificado con la televisión pública que hay ahora mismo?

-Con su conjunto, sí. Con algún programa en particular, no. En el conjunto sumamos todo. Y eso quiere decir los partidos de la selección española, que yo supongo que mientras ganaran los darían televisiones privadas, pero no estamos seguros si perdieran… O los documentales de La 2. Hay programas que no se podrían ver en una televisión privada.

-¿Crees que la tele evoluciona de ser una plataforma de entretenimiento y de información a una de manipulación?

-Todos los medios tienen riesgo de manipulación. Yo puedo ver desinformación en algún periódico, escucharla en alguna radio, verlo en televisión, y por supuesto puedo verla en las redes. El medio no determina esto. Lo determina el periodista o quien dice serlo.

Ampliar El periodista, en la sede de la Cadena Ser en Madrid. Juan Naharro

-Pero es que hoy en día parece que hasta los magacines politizan….

-No me gusta que los programas de entretenimiento se politicen. Si son de entretenimiento, son de entretenimiento. Eso no lo celebro, en absoluto. Pero de la tele se hicieron muchísimos funerales. Como también de la radio, cuando nació la tele. Y de los periódicos se oficiaron funerales cuando llegó la radio. Cada vez que llega un medio nuevo, todo el mundo dice, «Bueno, hasta aquí hemos llegado, se acabó». La realidad es que un ciudadano del siglo XXI tiene muchísima más necesidad de información que uno del XIX. Hay que acomodarse a los nuevos tiempos y aprovechar la oportunidad que nos dan las las redes también, distinguiendo cuál es el nombre propio que firma la información y cuál es la cabecera que te lo está sirviendo. Yo nunca he creído en el periodismo ciudadano. Está bien el nombre, sirve para informar porque un señor pasaba por allí, vio un accidente o una agresión y gracias a eso lo vimos. Hay que distinguir los medios no tanto por la tecnología, sino por la credibilidad.

-Claro, eso es un ciudadano-testigo, no un periodista-ciudadano…

-Muy bien dicho. Es el ciudadano testigo que además con algunas habilidades, pues te monta un pequeño reportajito que bienvenido sea, y agradecidos y lo retuitearemos. Pero hay que recuperar y fortalecer la credibilidad de los medios. Uno tiene que ir a mirar su periódico de cabecera o la radio que escucha para poder decir: 'Si lo ha dicho este señor debe ser verdad'. De lo contrario naufragaremos en un mar de desinformaciones.

-¿Goza hoy de buena salud el periodismo?

-El periodismo siempre vive entre amenazas. Es lógico por los cambios tecnológicos, los declives económicos y siempre un intento desde la política de aprovecharse.. El periodismo siempre está en una situación difícil. Lo importante es que haya el suficiente número de editores solventes para defender las posiciones y el suficiente número de periodistas responsables para comprobar el origen. Yo no lo doy todo por perdido. El único fenómeno nuevo que estamos viendo son personas que juegan a decir que son periodistas, cuando no son, que es a lo que jugamos con los pseudomedios. Pero como dicen los periodistas parlamentarios de medios como el tuyo y otros en las Cortes, ¿por qué se les dio acreditación si no lo eran? Ahí hubo alguien que por una parte les dio acreditación y probablemente no les tocaba y por otra parte hay otros que no se atreven a quitársela. Un medio de comunicación sabemos todos muy bien lo que es. Vas a informar, no a buscar una provocación para luego generar más tuits.

-Otro de tus hitos profesionales es ser el periodista por antonomasia de los debates televisivos. ¿Se puede moderar la política de hoy en día?

-La polarización extrema que afecta a España o a Estados Unidos es muy difícil de controlar, pero hay que intentarlo. Yo el otro día en un coloquio tuve oportunidad de sentar en una mesa a dos jóvenes diputados, uno del PP y otro del PSOE. Y quedé absolutamente asombrado y gratificado de cómo coincidían en muchas posiciones, de cómo están buscando un bien para el país y de cómo ni siquiera ellos mismos les gusta el espectáculo que se está dando en las Cortes. El país necesita propuestas y debates sinceros. Debería revisarse el reglamento de las Cortes para decir: «Aquí cabe la inteligencia.»

-¿Y es hoy posible un debate como los que tú moderabas?

-Sí. Y además yo creo que la ciudadanía descalificaría al que solamente se basa en insultos en lugar de hacer propuestas. Un debate se tiene que producir y es muy importante que este clima de polarización no sea la antesala de la supresión de los debates.

-¿Con quién te gustaría moderar hoy un debate?

-Bueno, uno no elige, hay que moderar el debate con los que están. Volver a sentar en un momento determinado a Felipe González y Aznar estaría muy bien. Y cómo no, poder volver a hablar con Adolfo Suárez.

-¿Y dirías no a un debate con alguien?

-No. Lo que pasa es que los debates han explosionado porque en el momento en que entra un candidato como Trump, capaz de decirle a Hillary Clinton 'aquella señora que está allí era querida de su marido y la he hecho venir para que usted la vea de cerca y la mire', a partir de ahí se revientan muchísimas líneas rojas. Surge una sensación de rechazo porque los debates están para construir. Son una selección de personal. ¿A quién de estos dos señores o señoras contrato como director general de la empresa España? Y en las selecciones de personal no cabe el insulto.

-Hablas con nostalgia de políticos del pasado. ¿Ha empeorado hoy la hornada?

-Yo creo que todo el mundo es consciente de que aquellas personas tenían una preparación distinta. No tanto de estudios como que venían de una larga trayectoria. Yo creo que grandes figuras como aquellas, Suárez que hizo la Transición, Felipe González que modernizó España o el propio Aznar que, con matices, postuló una reorientación de España hacia el Eje Atlántico, no tanto hacia Europa…, figuras como estas es muy difícil que se repitan. Y además no eran solamente buenos los de las primeras líneas. Es que sus segundos eran buenísimos. Suárez tenía detrás a un valenciano extraordinario como Abril Martorell, Gutiérrez Mellado, Martín Villa… Felipe González tenía a Alfonso y a figuras como Carlos Solchaga, Ernest Lluch, Miguel Boyer, Fernando Morán… Aznar tenía a aquel Rato, un personaje distinto que luego nos sorprendió. Eran buenos los de primera líneas, segunda y tercera. Hoy hemos entrado en una fase completamente distinta. Claro hay gente muy buena. Yo siento mucho que la Comisión Europea no renovara a José Borrell. Hay figuras políticas, pero aquella cosecha colectiva, no la veo.

-¿Con qué político te quedas, como figura?

-Quedarse con uno es difícil, pero el coraje de Adolfo Suárez a mí me admiró. Su magnetismo. Me ofreció ser diputado por Barcelona. No se lo acepté. Y me insistió mucho. Y número uno, eh. Hubiera salido. Tenía una capacidad de atractivo como Felipe González. Cualquiera que hubiera conocido cerca a estos dos personajes saben que más allá de su trabajo político y de su acción de gobierno tenían un liderazgo que transpiraba y que inspiraba.

Ampliar Campo Vidal, durante la entrevista. Juan Naharro

-¿Y no aceptaste ser diputado por temor a la política o por amor al periodismo?

-Es que que yo creo que también se puede hacer política en el buen sentido desde la sociedad civil, desde el micrófono de 'Hora 25' o desde un telediario sin necesidad de estar en un partido político. Tuve otras oportunidades. Un sondeo de Txiki Benegas para ser independiente como número uno por Zaragoza. O en Cataluña en lo que entonces era Iniciativa per Catalunya. Yo hubiera podido ser alcalde de Cornellà con 27 años, una ciudad de 100.000 habitantes. Pero dije que me quería ir al periodismo. Tenía claro que quería ser una persona independiente. Y la independencia es cara y te la tienes que sufragar tú, pero yo lo prefiero.

-Mi padre va a cumplir 77 años, está operado del corazón, y no sigue la información política porque dice que se pone malo… ¿La gente se está separando de la política o la política de la gente?

-La gente está francamente harta. A la gente no le gusta que en casa se escuche el Congreso de los diputados, porque luego no le pueden decir a sus hijos que no se insulten. Aunque no todo sea insulto, pero como los fragmentos que se dan siempre son los más estridentes, pues pasa eso. Me lo comentan también algunos maestros. Que no saben cómo decirle a los chicos que no hay que faltarse al respeto, si allí aparecen siempre faltando el respeto. Yo entiendo a tu padre. Si lo han operado del corazón hace muy bien de no seguir la sesión parlamentaria. Y personajes como Trump no ayudan a esta imagen de la política.

-Eres periodista e ingeniero técnico industrial. ¡Vaya mezcla!

-Bueno, y doctor en Sociología. Estudié ingeniero técnico industrial porque mi padre, que venía de un pueblo, trabajó como comercial de una fábrica de electrónica en la que estaba mi abuelo. Él quiso que sus hijos mayores estudiaran lo que él no había tenido la oportunidad, y sí su hermano, porque mi padre se quedó en la fábrica para que su hermano estudiara. Así que estudié eso. Pero si se va la luz ahora mismo no contéis conmigo para quitar el enchufe… (ríe).

-Ah, pues yo te iba a preguntar por tu teoría sobre el apagón…

-(Vuelve a reír) No te sabría contestar. Pero haber estudiado Matemáticas y Física siempre ayuda mucho. Mi padre vendía componentes electrónicos para transistores, muñecas… Le acompañé en viajes como comercial. A Valencia, Vinaròs, Alcoy, Elda, Novelda, Ibi, Castalla, Ontinyent.. Viajes de los que me llevé un conocimiento extraordinario de muchas cosas. Incluida la economía sumergida. A veces en la calle abrías una puerta de una calle y dentro había 32 mujeres trabajando. Combinar una carrera técnica con una carrera de letras siempre es muy interesante.

-Sumando a tu carácter polifacético. Uno de tus cinco hijos, que es DJ, dice que si no fueras periodista, te hubiera encantado ser el batería de Maná.

-Absolutamente cierto. Si todavía tengo posibilidad de recuperar y hay cursillo, yo me apunto. Yo veía la fiesta de mi pueblo, a los músicos, gente joven, siempre muy divertida, muy simpática, muy felices en lo que hacían. Y quería eso. No sé si hay un batería mejor en el mundo que el de Maná, pero yo he ido a tres conciertos suyos y no he encontrado otro.

-Un oficio más romántico que el periodismo…

-¡Bueno, no creas! Yo con 12 años le comenté a mi madre que quería ser periodista y ella me dijo: 'Vamos a ver. Los periodistas son como los artistas, hoy aquí y mañana allí'. Y yo pensé, ¡buah! Qué antigua es mi madre. Y luego resulta que tenía toda la razón. Porque he estado en distintas 'orquestas mediáticas'. Y también como solista.

-¿Tan claro lo tenía ya a los 12 años?

-Muy claro. Yo he indagado sobre el por qué de esto. Y volví a mi infancia. En mi pueblo, Camporrells (Huesca), vivíamos entonces 600 personas. Si llegaban seis periódicos cada día, cuatro iban a mi casa, porque mi abuelo Vidal, secretario del Ayuntamiento, era suscriptor de La Vanguardia, como mi padre, y mi abuelo Manuel era suscriptor del Heraldo de Aragón de Zaragoza y de la Nueva España de Huesca, hoy Diario del Alto Aragón. En mi casa había un microclima familiar en el que se hablaba mucho de información. Ahí aprendí que los franceses hablan de una manera y pronuncian de otra, porque yo leía en el periódico del General De Gaulle y en la radio oía 'de Gol', y yo pensaba que había dos generales. Con 11 años me pilló una dana en el Bajo Llobregat tan dramática como esta que acabamos de vivir en Valencia. Y en la radio de casa había un hombre que se llamaba Joaquín Soler Serrano, ni más ni menos, un grande del periodismo, que pedía solidaridad y que dijo que no se iba a dormir hasta que se llegara una cantidad de dinero espectacular. Yo creo que esos dos fenómenos, el microclima familiar en el pueblo y aquel impacto de una radio heroica, de aquel hombre que estuvo día y medio o dos días informando, me llamaron mucho la atención y me forjaron la condición de periodista.

-Curioso, yo corría a la puerta de casa de mi pueblo para cogerle antes al cartero el ABC de mi abuelo…

-Es que haber tenido alguien en la familia que leyera periódicos es determinante en la comprensión y construcción de las cosas, además de un imaginario, de saber por dónde va el país y que no solamente estamos en lo más elemental, comer, dormir y trabajar. Es una inmensa suerte que tuviéramos abuelos y padres que estuvieran en la información y valoraran de ese modo periódicos y libros.

-Me hablas de tu pueblo…

-(interrumpe) Camporrells, se llama. (Enfatiza y deletrea). Ahora tiene 139 habitantes y cuatro candidaturas municipales

-¡Luego dicen que hay crisis en la política!

-(Ríe) Cuando se acercaron las elecciones, yo llamé al alcalde y le dije, en plan broma: 'Oye, me ofrezco para moderar debates en el bar del pueblo. Él me dijo: 'No te preocupes que aquí todo el mundo sabe lo que va a votar' (y sonríe de nuevo).

-Te decía que, de pueblerino a pueblerino, que yo soy de alma de un pueblo de Cuenca con apenas 40 habitantes censados, ¿la lucha contra la despoblación es solo algo de pose?

-No, no. La lucha contra la despoblación es una batalla contra una de las mayores desigualdades que hay en este país. Claro que hay desigualdad económica, y todavía desigualdad de género, a pesar de las leyes hechas. Pero la desigualdad entre el mundo rural y las ciudades es algo que tenemos que batallar. Por la supervivencia. Porque es insostenible un país en el que el 80% de los ciudadanos vivamos en el 15% del territorio. Es un error desde el punto de vista social, económico y medioambiental. E injusto. Mis amigos del pueblo pagan el mismo tipo de IRPF que yo. Pero si tienen que ir al médico deben hacer 25 km. Yo tengo el centro de salud a 1 km. Si tienen que llevar los hijos al instituto, tienen que subirlos en un autobús e ir no sé dónde. Yo dos calles más abajo tengo unos colegios muy aceptables. El mundo urbano está en deuda con el mundo rural. No es una pose, es una batalla. Y en esa batalla yo soy más optimista ahora que hace algunos años. Yo doy muchas conferencias porque creé una cátedra de desarrollo rural en Next Education, la escuela de negocios que presido, y en las ferias veo gente que es relevo generacional para que no se cierren determinados negocios. Muchos extranjeros, pero muchos españoles también. Yo creo que hay más voluntad.

-Y hablando de lo rural y cercano, ¿cómo ves el periodismo local?

-Nosotros hemos promovido un estudio sobre cuántos medios de comunicaciones locales de verdad hay en España. Yo pensaba que había 1.500. El resultado ha superado 3.000. Coges cualquier provincia y ves una pequeñita radio local, una publicación que sale solo una vez al mes, pero bueno, está. Un blog, periódicos digitales… Tú que amas Cuenca, me decía el otro día un hombre de Tarancón: yo a través del Facebook y el periódico que ha montado el Ayuntamiento, me entero de lo que pasa en mi pueblo.

-Quizás la 'mala fama' para algunos del periodismo surge del 'pecado' del oficio de alejarse de la gente…

-Sí… Lo que pasa es que la información tiene muchas más defensas naturales contra la desinformación. Porque a ti te llega una cosa desde Bolivia y tiene muy difícil comprobación. Pero tú das una noticia, no quiero decir falsa, pero sí incorrecta de una persona en un pueblo y la gente dice: 'No, este tipo no está informado'. Cuanta mayor cercanía, mayor posibilidad de comprobación y menos campo abierto a la desinformación.

-Has mencionado antes la dana. ¿Se ha hecho buen periodismo sobre la tragedia?

-El día de la dana yo estaba en Valencia, dando una conferencia a las cinco de la tarde en la Universidad Politécnica. Había 200 personas en la sala. Yo tenía que coger un vuelo a Santiago de Compostela a las 22.30, un vuelo que no salió. Pasé la noche en la planta de arriba del aeropuerto. Mi teléfono sonó con la alarma a las 20:10, como el de toda la gente que había allí. Yo tengo además en mi retaguardia dos inundaciones tremendas, la del año 62 del Llobregat y la del año 71, así que lo he vivido con enorme interés. Yo creo que ha estado mucho mejor el periodismo en la dana que los pseudomedios. Ahora sigo con enorme interés las informaciones del Consejo de Seguridad Nacional sobre la probable injerencia de hackers rusos desarrollando noticias falsas aquellos días. Algunas noticias falsas que los medios que no comprobaron, picaron y entraron. Hasta una televisión, porque las cosas se contagian si no se comprueban, con los supuestos 2.000 muertos del parking de Bonaire.

-Yo he llegado a perder amistades por desmentir esa información a alguien que lo aseguraba y quería que publicara…

-Te creo. Y tu testimonio me interesa mucho. Porque es para contarlo, la línea de resistencia de los medios. Por eso te digo que los periódicos, las radios y casi todas las teles o casi todos los programas, sobre todo los informativos, han resistido muy bien

-Ha sido una riada de tragedia y una riada de bulos. ¿Las redes sociales nos idiotizan más que informan?

-No hay que descalificar a un medio por el hecho de serlo. Las redes sociales tienen una función y a veces yo encuentro cosas que están muy bien. Lo importante es que las redes sociales no pueden ser fuentes de los periodistas. Como decía un profesor de Botánica, aplicado a otra cosa pero yo lo llevo aquí, los periodistas hemos de entender que hay que beber en las fuentes, no hay que beber en los charcos.

-La Inteligencia Artificial no ayuda a saber qué es verdad…

-Hay cosas que son realmente escalofriantes. En Navidad vimos unos abrazos entre Sánchez y Feijóo que eran reales total. La sola existencia de la Inteligencia Artificial y su perfección te hace desconfiar de todo. ¿Brigitte le pegó el bofetón a Macron o es un montaje? Cuesta comprobarlo sin muchas fuentes alrededor. Probablemente la torpeza de los equipos diciendo primero que es inventado, luego que no, y después quitando importante, pues acabas diciendo 'debe ser verdad'. Tienes que esperar un rato para saber si aquello es un montaje. Pero la IA que se mete en todos los aspectos y en todos los sitios, yo cuando veo textos de Inteligencia Artificial noto que les falta alma. Donde estén las emociones y el sentimiento, donde esté aquel testimonio de 'a mi padre lo operaron del corazón y ha decidido por su salud no ver la información política', eso no te lo va a dar nunca la inteligencia artificial. Te lo va a dar una persona con sensibilidad para verlo

-¿Qué opinas de la gestión política de la dana?

-Ha sido un desastre como todo el mundo sabe. Con muchas preguntas sin respuesta. Como dónde estaba Mazón por la tarde o qué hacía. O el apagón que no sabemos por qué hubo. Ha habido tantas versiones que trataban de corregir las anteriores, que ha sido realmente penoso. Yo me quiero quedar con lo positivo. La solidaridad de la gente, de los jóvenes, de los inmigrantes, de los senegaleses que limpiaron el cuartel de la Guardia Civil de Paiporta, de los hindúes que cerraron tiendas en Barcelona y en Girona y se fueron a limpiar. El espectáculo humano es lo que me ha atraído. Lo otro que los jueces digan lo que tengan que decir. Yo no quiero entrar en juicios.

-¿Crees que el foco de la responsabilidad está sólo en Valencia o también en Madrid?

-Aquí hay un debate. ¿Las comunidades autónomas son soberanas para hacer esto o no lo son? Si lo son, está en Valencia. Si me dices que no lo son, pues entonces habrá que repartir responsabilidad. Pero vamos, hay poco que discutir ahí.