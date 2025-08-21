Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles entrega 2.685.193,50 euros a un afortunado en el municipio de un popular equipo de fútbol

La ilusión de un auditorio

MANUEL ANDRÉS FERREIRA

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:00

La celebración, días pasados, en la localidad de Buñol de su prestigioso Mano a Mano, entre el Centro Instructivo Musical 'La Armónic' y la Sociedad ... Musical 'La Artística', ambas de alta calidad, en el Auditorio San Luis, me hizo recordar que en el año 2008, en una entrevista en LAS PROVINCIAS, el entonces presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, José Almería, manifestaba la necesidad de que nuestra ciudad, capital de referencia en el mundo bandístico, tuviese un auditorio al aire libre, dada la calidad que tienen las sociedades musicales y por el carácter internacional de su más que centenario Certamen de Bandas Ciudad de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  4. 4

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  5. 5

    El Valencia reorganiza su delantera
  6. 6 Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
  7. 7 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  8. 8 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  9. 9

    Torró se aferra a la primera fila en los Moros y Cristianos de Ontinyent
  10. 10

    El misterio de los pisos de lujo de Miami: el TSJ sigue sin el dinero dos años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La ilusión de un auditorio