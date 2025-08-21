La ilusión de un auditorio

La celebración, días pasados, en la localidad de Buñol de su prestigioso Mano a Mano, entre el Centro Instructivo Musical 'La Armónic' y la Sociedad ... Musical 'La Artística', ambas de alta calidad, en el Auditorio San Luis, me hizo recordar que en el año 2008, en una entrevista en LAS PROVINCIAS, el entonces presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, José Almería, manifestaba la necesidad de que nuestra ciudad, capital de referencia en el mundo bandístico, tuviese un auditorio al aire libre, dada la calidad que tienen las sociedades musicales y por el carácter internacional de su más que centenario Certamen de Bandas Ciudad de Valencia.

El deseo de Almería no era nuevo. Ya se plasmó en la década de los 90 por parte de algunos directores durante la cena de clausura del Festival Internacional de Orquestas Juveniles, organizado por la Conselleria de Cultura, y que tuvo como marco el Palau de la Música. La idea tuvo una entusiasta aceptación por todos los asistentes, incluidos representantes políticos; proyecto que, con el paso de los años, se diluyó, aunque algunos se aferraron a la esperanza de su construcción. Al final, todo fue a parar al cajón del olvido. Y yo me pregunto: ¿sería posible recoger la propuesta y hacerla realidad actualmente, dado el prestigio musical que tiene nuestra Comunitat? Pienso que todo depende de la voluntad política que se tenga para acometer el proyecto.

Y añado: lo que también sería deseable es que la Conselleria de Cultura retomara los festivales internacionales de orquestas juveniles, que antaño dieron óptimos resultados, dado que existen formaciones de jóvenes músicos que necesitan darse a conocer. Nuestras sociedades musicales necesitan mayor promoción y, sobre todo, divulgación de cara al público. Hay que avanzar, sobre todo, cuando tenemos más que demostrado el prestigio de nuestros músicos.