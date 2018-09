Cuando los niños son las víctimas Pixabay El maltrato a los hijos aumenta con una decena de casos a la semana en la Comunitat DANIEL GUINDO Valencia Sábado, 29 septiembre 2018, 01:07

Son los bienes más preciados de la sociedad, la base sobre la que se asentará el futuro y el legado más valioso que dejan los progenitores. Pero, pese a ello, los niños no están completamente protegidos, especialmente en el ámbito familiar, donde el maltrato, tanto físico como psicológico o negligente, está a la orden del día. Y lo que se ve, aquello que aparece en los medios de comunicación e indigna a la mayor parte de la sociedad, sólo es una pequeña parte, una muestra de una realidad escondida, oculta, que urge sacar a la luz y para la que hace falta una legislación específica. Así lo cree el director territorial de Save the Children en la Comunitat, Rodrigo Hernández, quien asegura que los casos que se denuncian de malos tratos sobre los más pequeños de la casa «podrían ser sólo la punta del iceberg, ya que lamentablemente se trata de una situación muy normalizada, en la que la culpa o la vergüenza hacen muy difícil que los niños se atrevan a denunciar». De esta forma, el papel de los docentes, de los técnicos de los servicios sociales y del personal sanitario cobra una importancia capital en la detección de situaciones de este tipo.

Casos como el de las dos niñas de Castellón asesinadas por su padre este mismo martes, o el del pequeño de dos años de Elx que murió la pasada semana, supuestamente, como consecuencia de las palizas que le propinó su padrastro; o los seis niños de corta edad que, en el último año, han sufrido graves intoxicaciones por drogas por la negligente actuación de sus progenitores suponen algunos de los sucesos más dramáticos, pero lamentablemente no son los únicos.

Situaciones como éstas invitan a la reflexión, pero también las últimas cifras, que apuntan a un incremento de casos de este ámbito. Así, a lo largo del pasado año, según las memorias de las fiscalías provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, se contabilizaron hasta 525 menores como víctimas de violencia doméstica en la Comunitat -de media, una decena a la semana-, una cantidad sensiblemente mayor que los 466 registrados el ejercicio anterior. También han aumentado los expedientes de protección abiertos a menores en situación de riesgo -es decir, niños que no tienen garantizado su desarrollo personal, social o educativo por las carencias de su hogar o los conflictos familiares- hasta rozar los 3.000 el pasado ejercicio. Las diligencias previas de los ministerios fiscales autonómicos también se han disparado en el ámbito del abandono de niños o el quebrantamiento de los deberes de custodia, mientras que las denuncias registradas de malos tratos a los menores rozan ya las 800 anuales en la Comunitat, casi el 20% de toda España.

«Urge una ley integral que proteja a los niños vulnerables» Rodrigo Hernández | Director de 'save the children'

Aún así, la conciencia social no acaba de asumir la problemática. «Todo el mundo condena con rapidez cualquier acto de violencia machista. La violencia contra la infancia debería rechazarse y condenarse con la misma contundencia, aunque muchas veces la sociedad se olvida de estos niños vulnerables», afirma Hernández. «No podemos seguir permitiendo que en nuestro país ningún niño sufra cualquier tipo de violencia, precisamente, en el lugar donde deberían estar más protegidos, que es su propio hogar», subraya. De hecho, las cifras hablan por sí solas. Frente al medio millar de niños víctimas de malos tratos en sus propios domicilios se contabilizan más de 21.000 mujeres que sufren violencia de género en la Comunitat.

Los poderes públicos, por su parte, parece que están empezando a abordar el problema. «Aunque desde el Consell se han puesto en marcha medidas que pueden ayudar a mejorar la situación de estos niños, como la futura Ley de Infancia -que se aprobará, presumiblemente, en un mes-, es urgente que salga adelante cuanto antes la ley integral de protección a la infancia frente a cualquier tipo de violencia, que según anunció el Gobierno central se enviará al Congreso de los Diputados para su aprobación el segundo trimestre de 2019», asegura este portavoz de Save the Children.

Hernández, por tanto, insiste en la necesidad de que se establezcan las herramientas necesarias para prevenir el maltrato infantil, una situación que no sólo se refiere a las agresiones que sufren los pequeños por parte de sus progenitores. También se dan malos tratos por negligencia, es decir, por no proporcionar a los hijos la alimentación y los cuidados necesarios, incluso impidiendo que vayan al colegio o dejando a su alcance sustancias estupefacientes que puedan consumir sin querer; psicológicos -humillaciones e insultos-; y hasta abusos sexuales -en 2017 se presentaron 681 denuncias por esta cuestión-.

«El maltrato liquida de raiz las bases del apego seguro» Salvador almenar | psicólogo y jefe de servicios sociales

Los casos de agresiones o malos tratos infantiles, normalmente, «se detecta en los colegios o en los centros de salud, donde hay protocolos, aunque es necesario incidir en la formación del personal», apunta el director territorial, aunque «todos debemos estar atentos porque todos somos responsables». Para los menores resulta difícil identificar buena parte de los casos de maltrato, especialmente los psicológicos o negligentes y, por tanto, de denunciarlo, puesto que sus progenitores, además, son sus figuras de referencia; de ahí que sea «imprescindible que haya una ley que los ampare y que todos nos movilicemos». «Urge porque la vida de un niño no espera», añade. Esta normativa debe recoger todas las formas de violencia, dotar de recursos a las Administraciones para combatirla y, entre otras cosas, adaptar los procesos judiciales a los más pequeños -por ejemplo, a la hora de que los menores presten declaraciones delante de sus padres-.

Pixabay

Pero ¿de dónde viene esta violencia?. El reconocido psicólogo y jefe del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mislata, Salvador Almenar, explica que en la base del maltrato hay un principio genérico, un elemento de carácter cognitivo, de filosofía, respecto a la idea de posesión de los hijos o la pareja, una idea que «atribuye la exclusividad del cuidado de los hijos a los padres, pero de un modo excluyente, en el sentido negativo de 'como los hijos son míos, hago con ellos lo que quiero'». Esto induce también a otro falso mito entre los demás: 'como son sus hijos, no voy a entrar a valorar lo que hace', creencia que es necesario cambiar, puesto que «los padres han creado una vida para que, en compañía de una familia, sea feliz y se desarrolle, no es una posesión exclusiva», agrega.

En esta línea, añade que son varios los factores de riesgo que, cuando se combinan, propician que se registre maltrato infantil. Por ejemplo, factores individuales de los padres -si han sufrido malos tratos en su infancia, presentan trastornos psicológicos o adicciones, o tienen comportamientos muy estrictos-, familiares -desestructuración, sin figuras de apego o autoridad, sin normas de convivencia, conflictos conyugales intensos...-, o sociales -dificultades económicas, aislamiento social...-. «Cuando se combinan, hay posibilidad de que ocurra», advierte. También se da la circunstancia de que hay ciertos perfiles en los niños -conductas difíciles, actitudes oposicionistas permanentes, hiperactividad, discapacidad- que también incrementan el riesgo de que haya maltrato.

Pero, ¿dónde está el límite? Almenar opina que cualquier punición física o verbal es violencia frente a la creencia popular de que 'un azote a tiempo' ayuda en la educación de los hijos. «Cualquier acción de violencia física, aunque sea leve, no es adecuada. Castigo sí, pero nunca físico o humillación verbal», destaca. La razón es que estos golpes o bofetadas provocan «inhibición conductural»; «al final, los niños no responden a los estímulos, prefieren callar, estarse quietos y no ponerse en situaciones de peligro, algo que puede derivar en trastornos psicológicos o de ansiedad», explica.

Pixabay

Las consecuencias de este maltrato «son brutales»: neurológicas, traumáticas, para el desarrollo cognitivo y físico... Originan depresiones, ansiedad, alteraciones conducturales, extinción de la conducta de afecto -como los niños no saben qué hacer, optan por no responder-; también provocan actitudes de maltrato hacia los compañeros, conductas agresivas, irritabilidad, hiperactividad, retraimiento o retraso escolar. «El maltrato liquida de raíz las bases del apego seguro y, a partir de ahí, cualquier cosa es posible», alerta el especialistas.

Pero, ¿se puede prevenir?. Para ello, el papel de los técnicos de servicios sociales, docentes, sanitarios y agentes de policía es vital. Por un lado existen distintos protocolos de actuación y, por otro, los especialistas municipales del ámbito social detectan posibles situaciones de riesgo bien a través de denuncias anónimas o analizando los casos más delicados. Si es necesario se establece un plan de intervención familiar con el objetivo de evitar que una situación difícil se traduzca en maltrato infantil. «Se trabaja desde una vertiente psicoeducativa con los padres, pero si el menor corre peligro se le separa de su entorno», concluye Almenar.

CASOS DESTACADOS DEL ÚLTIMO AÑO

25-09-2018 | Delito de asesinato Un hombre mata a sus hijas de tres y seis años en Castellón Un hombre de 48 años mató a sus dos hijas de tres y de seis en Castellón y luego se suicidó arrojándose por la ventana de la vivienda. Sobre el asesino de las dos pequeñas constaban dos procedimientos judiciales por maltrato, uno por amenazas y otro tras un parte médico, pero ambos fueron archivados. Además, el juzgado denegó el alejamiento solicitado por la mujer. La pareja estaba en trámites de divorcio.

29-12-2017 | Víctima de violencia doméstica Detenidos los padres de una bebé ingresada con lesiones en la cabeza A principios de año se hacía público un caso dramático. La Policía Nacional detuvo en Valencia a una pareja, ambos de 26 años de edad, por presuntos malos tratos en el ámbito familiar hacia su hija recién nacida de dos meses de vida. La niña, que pasó a estar bajo la tutela de la Generalitat, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital al presentar varias hemorragias intracraneales. Los facultativos, al comprobar el estado de la bebé, pusieron el caso en conocimiento de un juzgado, que emitió un oficio a la policía.

21-04-2018 | Víctima de violencia doméstica Maltrata a su hija y la utiliza para transportar droga La Policía Nacional detuvo en Elx a un hombre de 59 años acusado de maltrato físico y psicológica a su hija, a la que además obligaba a hacer de 'mula' de la droga con la que traficaba junto a su hijo varón. La madre de una amiga de la menor fue la que comunicó a la policía que la niña le había manifestado que era víctimas de malos tratos por parte de su padre quien, según la Policía Nacional, «la insultaba, menospreciaba y la tenía en condiciones infrahumanas de alimentación y salubridad, además de agredirla».

08-05-2018 | Víctima de violencia doméstica Una madre, arrestada por golpear con un cable a su hija de 8 años La Policía Local de Valencia detuvo a una mujer ecuatoriana de 34 años como presunta autora de un delito de violencia doméstica por agredir y amenazar, presuntamente, a sus dos hijas de ocho y 14 años de edad. Los agentes intervinieron después de que la más pequeña recibiera asistencia sanitaria en un centro de salud del distrito de Tránsitos después de haber sido golpeada con un cable por su madre. Fue trasladada al ambulatorio por la directora de su centro escolar.

25-04-2017 | Víctima de violencia doméstica Condenado por intentar matar a su pareja y maltratar a su hijo de 5 años Un hombre fue condenado a principios de septiembre a más de 15 años de prisión por intentar matar a puñaladas a su pareja tras maltratarla de forma habitual, al igual que hacía con un hijo de la víctima, de cinco años. La mujer trató de exculpar a su compañero sentimental debido a la «dependencia emocional» que sufre. El hecho más grave se produjo cuando el condenado asestó varias puñaladas a la mujer en presencia del menor, a quien cogió por la cabeza y golpeó contra un mueble.

12-09-2018 | Víctimas de negligencias Seis menores de corta edad intoxicados por ingesta de drogas En el último año, los servicios sanitarios valencianos han atendido hasta a seis menores de corta edad que presentaban intoxicaciones después de haber consumido sustancias estupefacientes. Los dos últimos casos se dieron a principios de este mes. Por un lado, un pequeño de dos años tuvo que ser hospitalizado después de ingerir cannabis de forma accidental, según los padres. Otro menor, de cinco años, sufrió una intoxicación por cocaína y su madre fue detenida.

17-09-2017 | Delito de maltrato y asesinato Muere un niño de dos años tras las palizas de su padrastro Uno de los casos más dramático de los últimos tiempos. Un niño con apenas dos años de edad falleció por las palizas recibidas por parte de su padrastro. Los facultativos del Hospital General de Alicante tuvieron que llevarle a un coma inducido por las graves heridas sufridas por los golpes, especialmente un puñetazo en una zona sensible. Sin embargo no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El presunto autor de los hechos admitió ante el juez que «se me fue la mano».