María José y Pablo, padres del niño, en una terapia con el pequeño. LP

La lucha por un exoesqueleto para Pablo 'el guerrero'

Los padres de un niño de Sagunto buscan 40.000 euros para que su pequeño, con parálisis cerebral, epilepsia y discapacidad visual, pueda caminar

José Molins

José Molins

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Tiene sólo tres años pero no ha parado de luchar para salir adelante y avanzar. María José y Pablo, los padres del pequeño Pablo, un ... niño de Sagunto, se están sacrificando desde el primer momento para que su hijo consiga poco a poco pequeños logros como dar algún paso dentro de casa. El niño sufre parálisis cerebral y epilepsia y además tiene una alta discapacidad visual. No camina ni habla, pero sus padres lo están intentando todo. Ahora se encuentran inmersos en un objetivo, el de reunir el dinero para poder comprar un exoesqueleto con el que el pequeño pueda andar.

