Ana Lluch: «Sin investigadores no puede haber progreso»

La prestigiosa oncóloga valenciana Ana Lluch, directora de la unidad de investigación de biología en cáncer de mama del Incliva, subrayó en el III Congreso Nacional de Biomedicina Jóvenes Investigadores en Valencia que «hace mucha falta que haya investigadores puesto que sin investigación no puede haber progreso en el mundo de la ciencia y, particularmente, en el mundo de la sanidad. Si no hay investigación no podemos avanzar en el conocimiento, con lo cual, tenemos que sensibilizar mucho a nuestros políticos y a nuestra sociedad sobre su importancia». Lluch realizó estas manifestaciones después de que los investigadores del instituto de La Fe o Fisabio hayan protagonizado distintas protestas por la precariedad laboral que sufren.

«Ahora se está tocando porque estamos en elecciones y todos los políticos hablan de la investigación, pero tendremos que recordarles posteriormente que la investigación no sea una promesa sino una realidad porque es un mundo muy olvidado y en nuestro país tenemos un potencial maravilloso que tenemos que ayudar entre todos a que florezca», añadió la oncóloga en el simposio, que se celebra hasta hoy en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) y en cuya organización participan dos investigadores de la Universidad Católica de Valencia.

Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, reclamó ayer un pacto de Estado por la Ciencia que garantice una inversión suficiente en investigación para equiparar a España con el entorno europeo, donde la media de inversión en investigación y ciencia se sitúa en el 2,07% del PIB.