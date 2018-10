«Llegué a temer por mi familia» Sábado, 20 octubre 2018, 01:16

La tromba en Burriana estuvo a punto de sorprender a Felip, un hombre de unos 40 y origen francés que habita en una zona inundable: el camino del Grao. Él fue uno de los realojados en el polideportivo de Sant Blai después de que el agua anegara los accesos a su vivienda. Antes de quedar atrapado, optó por marcharse con su mujer y su hijo a la zona de acogida, bajo el auxilio de Cruz Roja y el ayuntamiento. «Al principio me negué a evacuar porque tengo coche y pensé que podríamos salir rápido, pero en cuanto empezó a caer con tanta fuerza por la tarde, lo vi claro. El panorama estaba muy mal y no me lo pensé: nos fuimos al polideportivo porque llegue a temer por mi familia».