«Tengo que llegar como sea a Madrid. Mañana vuelo a Argentina»

La estación de autobuses de Valencia presentaba a primeras horas de la noche de este lunes 28 de abril una animación desconocida. Numerosos viajeros se agolpaban intentando conseguir un transporte alternativo al tren que habían perdido como consecuencia del apagón.

Es el caso de María, una Argentina que ha estado unos días en Valencia. Su problema es que tiene que conseguir estar Madrid a primeras horas de la mañana. «Cojo un vuelo a primeras horas de la mañana a Argentina. Tengo que llegar como sea», comenta mientras su marido se afana en conseguir un billete.

Hay una solución. Un autobús sale a la una de la madrugada. Pero hay cola. Muchos quieren coger su pasaje pero el espacio es limitado. Es el caso de Javier González y su esposa que también esperan conseguir una plaza.

El caso de Javier González es indicativo de la situación. Antes de las nueve de la mañana han salido de Peñíscola y a las doce estaba sentado en el AVE que salía a las doce y treinta. Pero un minuto antes de salir «nos han hecho salir con las maletas. Después de esperar tres horas en el andén nos han despedido de la estación con muy malos modos. El personal de Renfe no se ha sabido comportar».

A partir de ahí ha comenzado su odisea. Han buscado una plaza de hotel para pasar la noche. «Pero en todos los que hemos estado nos han dicho que no quedan plazas por el congreso del Partido Popular Europeo», ha explicado y ha señalado que «ya me he hecho a la idea de que esta noche voy a dormir en la estación de autobús».

Es el mismo caso de Delfina y su amiga. Dos argentinas que han venido de Ibiza a pasar unos días en Castellón. «Hemos llegado por la mañana. Hemos ido a la estación de tren y hemos visto que se han suspendido», ha explicado. Su paso siguiente ha sido ir a la estación de autobuses. «Espero que alguien venga a recogernos o pasaremos la noche en la estación», ha añadido.

Sonia y Antonio son de Albacete y han venido a Valencia a pasar unas vacaciones. Tenían previsto el tren de regreso a las 12.30. Pero también se ha suspendido. Después de dar vueltas han acabado en la estación de autobuses a la espera de coger uno que llega a Albacete a la una. «El problema es que mañana trabajo y me tengo que levantar a las seis», explica Sonia.