Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro» Silencio de la periodista a su llegada a Catarroja, donde le esperaba una víctima de la dana

Álex Serrano López Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:18 | Actualizado 09:25h. Comenta Compartir

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre, ha llegado a los juzgados de Catarroja ... este lunes a las 9.03 horas en medio de una gran expectación mediática. «No voy a hablar», es lo único que ha dicho antes de entrar a los juzgados, donde le esperaban dos familiares de víctimas de la dana, que le han pedido que diga la verdad. «Cuenta la verdad, por mi madre, que se me aparece su cara llena de barro», le ha espetado Juan José Monrabal, cuya madre falleció en la misma Catarroja el 29 de octubre. Él se la encontró en el agua en la madrugada del día 30 en su planta baja.

Vilaplana, citada a declarar a las 9.30 horas, ha llegado antes de hora, cabizbaja y sin hacer declaraciones. La expectación mediática era total, con decenas de medios que la han seguido del coche a la puerta de los juzgados, unos 30 metros en los que no ha hecho declaraciones en medio de un fuerte dispositivo de seguridad organizado por la Guardia Civil. Se prevé que la declaración dure varias horas. A la puerta de los juzgados de Catarroja se encuentran apostados decenas de periodistas que esperan lo que Vilaplana pueda contar ante la magistrada. Se espera que su declaración arroje algo de luz de lo ocurrido durante la comida con Mazón en El Ventorro durante la tarde del 29 de octubre de 2024.

