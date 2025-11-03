Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Mazón: «Es momento de reconocer los errores propios»
Maribel Vilaplana llega al juzgado este lunes a primera hora.

Maribel Vilaplana llega al juzgado este lunes a primera hora. I. Arlandis

Llegada de Maribel Vilaplana a los juzgados: «Cuenta la verdad, por ellos, que a mí se me aparece la cara de mi madre llena de barro»

Silencio de la periodista a su llegada a Catarroja, donde le esperaba una víctima de la dana

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:18

Comenta

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre, ha llegado a los juzgados de Catarroja ... este lunes a las 9.03 horas en medio de una gran expectación mediática. «No voy a hablar», es lo único que ha dicho antes de entrar a los juzgados, donde le esperaban dos familiares de víctimas de la dana, que le han pedido que diga la verdad. «Cuenta la verdad, por mi madre, que se me aparece su cara llena de barro», le ha espetado Juan José Monrabal, cuya madre falleció en la misma Catarroja el 29 de octubre. Él se la encontró en el agua en la madrugada del día 30 en su planta baja.

