La línea de Teruel reanuda el tráfico de Cercanías pero sigue cortada hasta Zaragoza
Las obras de mejora finalizarán en octubre y la plataforma de usuarios reclama a Fomento que aclare el proyecto que presentará a Europa
ISABEL DOMINGO
Martes, 17 septiembre 2019, 00:13

valencia. La línea C-5 del núcleo de Cercanías, que discurre entre Valencia y Caudiel, recuperó ayer su actividad tras dos meses con la circulación interrumpida debido a las obras que realiza el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en la conexión entre Sagunto, Teruel y Zaragoza desde el pasado 9 de julio.

Así, a las 8.36 horas circuló por Sagunto el primer tren con paso hacia las estaciones de Estivella, Segorbe o Navajas, entre otras, por lo que los viajeros -unos 400 diarios según los datos que facilitó Renfe hace unos meses- ya no tendrán que recurrir al plan alternativo de transporte por carretera, ya que también se han restablecido los horarios habituales del servicio. Eso en cuanto al desplazamiento hasta Caudiel, ya que el resto de la línea permanece cerrada al tráfico ferroviario hasta que el organismo dependiente del Ministerio de Fomento finalice los trabajos destinados a modernizar la línea.

En el caso del tramo de Cercanías, de 52 kilómetros de longitud, se han ampliado las vías de apartado en las estaciones de Estivella-Albalat y Navajas para que puedan albergar trenes de hasta 750 metros de longitud, se han sustituido 78 losas de carril por otras tantas de hormigón, se han instalado 56.000 nuevas traviesas de hormigón polivalentes y se ha mejorado la capa de balasto, entre otras actuaciones.

Teruel Existe reclama que el ministerio ejecute el trazado de doble vía de altas prestaciones

Mientras, siguen las obras en el resto de la línea, con un horizonte de finalización el sábado 5 de octubre. No obstante, con posterioridad a esa fecha, seguirán algunos trabajos en los horarios destinados al mantenimiento (normalmente nocturnos) y, en su caso, «se llevará a cabo algún corte extraordinario de carácter puntual», según explicó Adif. Esto hará que, por ejemplo, sea necesario implantar algunas limitaciones temporales de velocidad.

Porque en este tramo, entre Sagunto y Teruel y entre Teruel y Zaragoza se está actuando en la adecuación de la vía y en la reparación de terraplenes -lo que permitirá suprimir limitaciones temporales de velocidad-, además de ejecutar un nuevo paso inferior a la salida de la estación de Teruel. Todo ello actuaciones que forman parte del plan director para la línea diseñado por Fomento con una inversión de 386 millones hasta 2023.

Precisamente, coincidiendo con la reanudación del servicio de Cercanías, la plataforma Teruel Existe insistió en reclamar al ministerio que aclare qué proyectos de la línea ferroviaria Sagunto-Zaragoza presentará ante la Unión Europea para obtener financiación. Como recordó uno de los portavoces de este colectivo, Carlos Muñoz, la conexión forma parte del mecanismo 'Conectar Europa', por lo que podría acceder a fondos comunitarios para su desarrollo.

«Actualmente, desconocemos qué proyecto van a llevar: si la doble vía electrificada de altas prestaciones que reclamamos, y que aparecía recogida en un BOE de 2010, o sólo será el proyecto de electrificación del tramo Sagunto-Zaragoza», explicó. Esto último, que supondrá un desembolso de unos 200 millones, ya está contemplado en el plan director de modernización de la línea elaborado por Adif, que se modificó en 2018 y al que se incrementó su periodo de ejecución, pues estaba previsto inicialmente para 2021.

«Tememos que la mejora llegue hasta ahí y no se avance más», lamentaron desde Teruel Existe. La plataforma ciudadana no descartó movilizaciones si el Gobierno central no es «transparente» y agiliza los proyectos de la línea.