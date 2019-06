Las limpiadoras de IES protestan otra vez por los impagos

valencia. Las trabajadoras de la limpieza de unos ochenta institutos públicos vuelven a sufrir impagos por parte de la empresa concesionaria, Limpiezas Raspeig, por lo que está previsto impulsar una concentración el próximo día 28 en la plaza de Manises de Valencia, tal y como explicó ayer María José Cervera, responsable de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT PV, que confirmó que no han percibido la nómina del pasado mayo. Cabe recordar que las profesionales impulsaron a principios de año una huelga indefinida tras padecer impagos durante varios meses, una situación que incluso llevó a la Conselleria de Educación a poner en marcha un expediente sancionador contra la empresa. Pedro Medina, de CC. OO. PV, que también impulsa la concentración, pidió que se cierren estos procesos para que la empresa no pueda presentarse a la nueva licitación del servicio.

Varias trabajadoras explicaron que esta vez no están recibiendo respuesta alguna de la administración, y que la concesionaria alega para justificar el impago que como Educación no le ha abonado las últimas facturas no puede afrontar las nóminas. Desde el departamento se comprometieron en su día a garantizar el pago de los fondos derivados del contrato para que la empresa cumpliera con sus obligaciones hacia las empleadas. Cervera confirmó que no han obtenido aún respuestas de la conselleria o de la empresa, y mostró su esperanza en que la situación se normalice pronto.

El Consell ha impulsado una nueva licitación para buscar otra empresa que se encargue de los cinco lotes de Limpiezas Raspeig, al no haberse aceptado la prórroga del contrato. También se incluyen otras zonas donde las concesionarias han optado por no seguir con el servicio.