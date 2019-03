Per l'Horta carga contra la V-21

La asociación Per l'Horta denunció ayer que el proyecto definitivo de ampliación de la V-21 que ha elaborado el ministerio de Fomento no incluye los anuncios de la Generalitat Valenciana al respecto de la obra: denunciaron que finalmente los metros de huerta expropiados serán 62.000, lo que supone un cuarto y no un tercio de los 80.000 proyectados inicialmente, así como que no se incluye la pasarela ciclo-peatonal a Port Saplaya ni el carril VAO para autobuses y automóviles.