El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»

Maite Marín está estos días en La Haya, donde se celebra la conferencia global de la Organización de Bachillerato Internacional, y donde intervienen 1.600 ... directivos de colegios de Europa, Oriente Medio y África. La hija de José Luis Marín, fundador de Mas Camarena, reflexiona desde el tren que la lleva al hotel donde se alojará estos días sobre esa sensación recurrente de que el tiempo ha pasado demasiado rápido. De que son muchos días de ausencia.

Cuando está a punto de cumplirse un año desde que la dana acabó con la vida de su padre tras comer con unos amigos empresarios en Chiva, Maite ha pensado cada día en él. Le viene a la mente si habría estado de acuerdo en cada decisión que ha tomado, qué habría dicho en tal momento, si se hubiera reído o se hubiera emocionado en los acontecimientos más importantes de la vida familiar. Y, de hecho, vuelven a salir las lágrimas al hablar de él. «Como familia, estamos intentando superarlo juntos, más unidos que nunca, pero lo echamos mucho de menos», asegura Maite.

Cada vez que entra en su despacho, cuando va al resort, en un paseo por los colegios, Maite sabe que su padre todavía está, de alguna manera, en esos lugares por los que transitaba a diario. Un empresario que trabajó durísimo durante 70 años y estuvo al pie del cañón hasta que falleció aquel 29 de octubre de 2024.

La directiva anda un tanto revuelta estos días por varias cosas. La primera, porque está preparando un acto de homenaje al que se espera que asistan unas dos mil personas. Será justo el 29 de octubre, el día del aniversario. Además, ha sido galardonada con la Cruz al Mérito Militar por toda la ayuda que brindó a la Unidad Militar de Emergencias en las semanas posteriores a la tragedia. «Me emocionó muchísimo cuando me lo comunicaron, porque sé que mi padre hubiera hecho exactamente lo mismo», asegura Maite. La directora de los colegios Mas Camarena añade que en estos meses se han sentido muy arropados, no sólo por estos reconocimientos y homenajes póstumos, sino por las condolencias que han recibido. y que cuenta por miles. «Era una persona con un gran carisma», le recuerda Maite, que está además muy pendiente de su madre, pero también de sus hijos, porque José Luis Marín era un abuelo entregado. Al dolor y la tristeza que siente por la pérdida se suma la rabia por la politización posterior de los hechos. «Todavía hay mucha gente en España que no sabe lo que ocurrió», se queja Maite Marín.

Esta entrevista tiene lugar justo un día después de conocer que se ha encontrado el cuerpo de una de los desaparecidos casi doce meses después. «Esta mañana pensaba que podría haber sido mi padre, y me imagino el alivio que habrá sentido por fin esa familia. Ojalá encuentren pronto a las dos personas que todavía no han sido localizadas», ruega la hija de José Luis Marín.

Avanza además que en el homenaje del próximo 29 de octubre se hablará de sus inicios, del presente, del futuro que imaginó para Mas Camarena, pero también habrá actuaciones musicales, «como le habría gustado a él», que disfrutaba en cada uno de los festivales y graduaciones que organizaban en el colegio. De hecho, asegura que en cada uno de esos acontecimientos «lo hemos tenido muy presente».