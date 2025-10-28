Lara Siscar, la periodista valenciana que conducirá el funeral de Estado por las víctimas de la dana El acto, presidido por los Reyes, reunirá a unas 800 personas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Andoni Torres Valencia Martes, 28 de octubre 2025, 18:06 | Actualizado 18:19h.

Valencia acogerá este miércoles 29 de octubre un funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. El acto, presidido por los Reyes, reunirá a unas 800 personas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y tiene previsto su inicio a las 18.00 horas. El funeral de Estado estará conducido por la periodista valenciana Lara Siscar.

Lara Siscar (Gandia, 1977) es la corresponsal de Televisión Española en Lisboa. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitat Ramón Llull, Fundación Blanquerna, de Barcelona, Lara Siscar ha presentado el Telediario Fin de Semana durante seis años, labor que compaginó con la presentación del programa 'Informe Semanal' desde marzo de 2024.

Vinculada a TVE desde 2007, cuando se incorporó al Canal 24 horas, Lara Siscar ha sido reportera política para Telediarios y 'Los desayunos de TVE' y ha estado al frente de programas de debates y entrevistas y en coberturas informativas especiales, como el incendio de Campanar o la dana del 29 de octubre de 2024. En 2015 recibió el Premio al Talento Comunicativo de la Universidad Complutense.

El periodismo no fue su primera vocación, como ella misma explicó a LAS PROVINCIAS: «Cuando era pequeña yo me veía más como científica que como periodista. De hecho, empecé Farmacia, estuve estudiando en el campus de Burjassot y lo dejé en segundo. No sé, no me acababa de ver en una farmacia y parecía que el cuerpo me pedía una formación que me permitiese interactuar con personajes que tuviesen cosas que contar, así que me decidí por el periodismo.»

La Generalitat ha declarado para este miércoles 29 luto oficial en la Comunitat Valenciana, que se establece desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del día 29 de octubre de 2025. Durante esta jornada, las banderas ondearán a media asta en el exterior de los edificios públicos de la Generalitat, así como en todos los edificios oficiales en la Comunitat Valenciana.