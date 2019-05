El lado oculto del grafiti

«Si me pillaban, lo asumía y volvía a la calle otra vez»

'Hope' saca el bote de spray. Una vez más. Lila luminoso sobre negro. Traza curvas con soltura y escribe 'Koner'. Es el nombre grafitero que esogió el chico de 14 años fallecido en el accidente de la V-30. Es su particular muestra de respeto y pésame a los familiares. «Es una desgracia, una verdadera pena. Realmente, creo que es el destino… Te puedes morir haciendo grafiti, de un accidente, por un cáncer…».

Él también tenía 14 años cuando empuñó el primer bote. Y también sabe lo que es bajar a las faldas de cemento del cauce para vaciar botes y botes de pintura plástica. Lo hizo hace seis años para dejar un descomunal 'Hope' de 40 metros. 'Duke', el alfil cuya sonrisa le desafiaba desde las rampas de cemento, le inspiró. «Yo también quería hacer algo grande».

'Hope' se crió en Mislata. Hijo de un ama de casa separada que luchó por dos hermanos. Nació en 1978 y ha vivido el tránsito de las multas, las capuchas y la pillería a ver su talento reconocido, remunerado y expuesto como un arte que se puede admirar en Hope.XLF, en Instagram. O en espacios urbanos de Valencia, Mislata, Ibiza y otras ciudades.

Tras su etapa escolar en Mislata, cursó estudios de matricería en la rama del metal. Pero su verdadera vocación eran los colores. «Desde que tengo uso de razón dibujo y garabateo». Con 14 años cayó en sus manos el primer bote «verde coche», como define. «Se lo robé a la pareja de mi madre del garaje y salimos con los colegas a probarlo por Mislata». Hoy esos amigos son el pintor de murales 'Dave' y un diseñador gráfico y de 3D. «Estabamos haciendo el gamba, pero mucho salió de ese bote», recuerda. Primero fue SAC, personaje de una serie, SAFH, otro nombre de la ficción, END, por un tema de The Doors, hasta acabar, hace una década, con su alias definitivo: 'HOPE'.

Ha hecho locuras e ilegalidades por el grafiti. «¿Y quién no? Que te guste esto es, en parte, saltarte reglas, sobrepasar límites». ¿Peligro? «Pues sí. Me he metido en edificios al borde del derrumbe, he pintado entre paneles de abejas, en fábricas abandonadas». Los cementerios de viga y cemento, asegura, «aportan paz en medio del caos, allí no hay límites. Y no haces daño a nadie pintando».

El reconocido grafitero de Mislata se las ha visto con la justicia en varias ocasiones. «Detenciones, juicios, algunos arrestos domiciliarios o pago de multas de hasta 400 euros» fueron el castigo a sus expediciones urbanas o por descampados. «Antes por pintar un muro abandonado te metían un juicio. Si me pillaban lo asumía, pero volvía a la calle otra vez», resume.

Un día hubo un pequeño lío con el lugar elegido para sus trazos. «Creía que pintaba el muro abandonado de un solar y era el aparcamiento de un cuartel de la Guardia Civil. Un agente me empotró contra la pared. Se lo aclaré y todo se solucionó», rememora.

'Hope' opina que la clandestinidad no es el fin, «pero cada uno tiene una visión del grafiti». «Para mí no es pintar por hacer algo ilegal, es un desarrollo artístico. Necesito espacios donde fluya libremente y si pinto algo prohibido no es porque quiera problemas con la poli o el vecino». Con la madurez, admite, «intentas evitar más los problemas y sacar un fruto».

Respecto a los grafitis en trenes, «no voy a dar lecciones de qué pintar o no pintar. El riesgo engancha, pero a mí no me llama eso. Allá cada cual con sus decisiones. He tenido amigos al borde de la cárcel por los trenes. Una cagada te puede arruinar la vida».

'Hope' también ha vivido los piques y broncas entre aficionados. «A un grafitero no le gusta que venga otro y estampe su 'tag' en su trabajo». Cosas así acaban mal. «En la calle tienes que respetar y hacerte respetar», resalta.

Y tras años de pilladas, algún bofetón y una fortuna gastada en botes ha alcanzado la deseada estabilidad profesional con su pasión de la infancia. Hoy se gana la vida como pintor de murales en negocios y tatuador. «Llevo muchos años sin saber cómo llegar a final de mes y, aún hoy, con 41 años, no me puedo relajar». Intentamos saber cuánto ha llegado a cobrar por sus obras, pero su confianza no llega a tanto. Un grafitero tiene sus secretos. Su mensaje a nuevas generaciones del spray es sencillo: «El riesgo tira, vale, pero mola más llegar a casa. Por las personas que nos quieren».