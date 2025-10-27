Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts
Daños causados por la dana en Cheste. LP

La jueza reconoce como herido de la dana a un vecino de Cheste lesionado al auxiliar a su padre días después

Deberá ser resarcido económicamente por el periodo de curación y las secuelas padecidas.

Manuel García

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:39

Comenta

La jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra ha dictado un auto en el que reconoce como afectado por la dana a un hombre, vecino de ... Cheste, que acudió días después a auxiliar a su padre y sufrió heridas de las que ha tenido secuelas.

