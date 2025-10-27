La jueza reconoce como herido de la dana a un vecino de Cheste lesionado al auxiliar a su padre días después

La jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra ha dictado un auto en el que reconoce como afectado por la dana a un hombre, vecino de ... Cheste, que acudió días después a auxiliar a su padre y sufrió heridas de las que ha tenido secuelas.

Este vecino, a través de su representación procesal de la Asociación de Damnificados Horta Sud, presentó una denuncia por lesiones. En ese momento se le recibió declaración como perjudicado y se dio traslado al Ministerio Fiscal para que informara sobre la procedencia de mantener su denuncia en el presente procedimiento.

En primera instancia, el Ministerio Fiscal informó que no consideraba procedente la inclusión de las lesiones sufridas por este vecino en las presentes diligencias previas.

En su denuncia, así como en su declaración judicial, este vecino expresó que, 2 o 3 días después del día 29 de octubre de 2024, fue a rescatar a su padre, a la casa donde se encontraba el mismo desde la dana, en la localidad de Cheste, y que durante el rescate, se resbaló y sufrió lesiones. Al cabo del tiempo se dio cuenta que le dolía. Lo relatado se produjo dos o tres después a los hechos de 29 de octubre.

La jueza explica que, conforme a lo resuelto por este Juzgado y por la Audiencia Provincial de Valencia en autos de 19 de mayo de 2025, el objeto del procedimiento, los delitos de homicidios y lesiones imprudentes han de limitarse a aquellos sucedidos el día 29 de octubre de 2024.

«Sin embargo, ha de tenerse en cuenta, que si bien no puede sumarse como un nuevo delito de lesiones imprudentes atribuible a los investigados, en definitiva una nueva infracción, sí ha que ha de atribuirse al denunciante la condición de actor civil», añade, y es que «el hecho de auxiliar a su padre, víctima de un delito de lesiones imprudentes, que efectivamente tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, le supuso un perjuicio susceptible de resarcimiento, y que habrá de ser valorado en atención al periodo de curación y secuelas padecidas».

Así, la jueza solicita el correspondiente informe médico que ratifique los daños que este hombre sufrió como consecuencia del rescate que efectuó.