La jueza recibe el resto de vídeos del Cecopi La agencia externa que contrató Emergencias traslada todo el material al juzgado

A. G. Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 16:36 | Actualizado 16:49h.

La investigación de la dana sigue acumulando más material audiovisual. La agencia externa que contrató la Generalitat ha enviado imágenes complementarias a las que aportó en su momento y donde se recogía la alerta hidrológica sobre el barranco del Poyo y la orden de movilizar a los bomberos.

En uno de estos vídeos enviados recientemente al juzgado se escucha cómo la responsable de Emergencias admite que lo que «más le preocupa» es el citado barranco, mientras un técnico le relata los municipios que pueden verse afectados. Todo esto se produjo antes de las 14 horas, tal y como ya contó LAS PROVINCIAS. Esto se produjo tres horas antes de que comenzara la reunión del Cecopi, prevista a las 17 horas.

Tras lo anterior se producen dos circunstancias claves. Por un lado, la retirada de los bomberos de la vigilancia de los barrancos sin comunicarlo a la conselleria. Y, por otro, los correos consecutivos de la CHJ en los que alertan del caudal descendente. De esto ya nada más se supo hasta el famoso correo de las 18.43 horas en las que se alerta de una brutal crecida.