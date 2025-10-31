La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana

La jueza de la dana sigue cerrando el cerco en torno al encuentro que mantuvieron en la tarde de la dana Carlos Mazón y Maribel ... Vilaplana. En un auto notificado este viernes, la instructora requiere a la periodista a entregar el ticket del parking en el que aparcó su coche antes de la comida en El Ventorro con el presidente de la Generalitat y hasta el que le acompañó el dirigente tras su larga sobremesa.

La magistrada, a instancias de una acusación particular, pide que entrege este ticket en la declaración que la periodista realizará este lunes 3 de noviembre como testigo en el juzgado de Catarroja. La instructora también exige a Vilaplana «cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día».

La instructora considera vital para la causa la aportación de este ticket. Sobre lo que no se pronuncia el auto es sobre otra circunstancia que reclamaba la acusación particular en caso de que la periodista argumente que no conserva o ha perdido el resguardo, que era reclamar a la empresa que gestiona el aparcamiento de la plaza de Tetuán «justificante o informe debidamente acreditado de la entrada y salida del vehículo con número de matrícula». Aunque vista la importancia que la magistrada concede a este documento, es fácil anticipar que lo hará si Vilaplana no dispone del mismo.

El auto es tremendamente escueto, tres páginas, en las que incluso se pronuncia sobre otras cuestiones solicitadas por la misma acusación particular que ejerce el abogado Joaquín Esteve. De hecho, «se acuerda requerir» es el único pronunciamiento que hace la jueza sobre la decisión de solicitar a Vilaplana el ticket.