La periodista Maribel Vilaplana. LP

La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana

La intructora reclama a la periodista que en su declaración del lunes aporte «cualquier otro elemento documental que acredite el periodo que permaneció con el jefe del Consell»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:05

La jueza de la dana sigue cerrando el cerco en torno al encuentro que mantuvieron en la tarde de la dana Carlos Mazón y Maribel ... Vilaplana. En un auto notificado este viernes, la instructora requiere a la periodista a entregar el ticket del parking en el que aparcó su coche antes de la comida en El Ventorro con el presidente de la Generalitat y hasta el que le acompañó el dirigente tras su larga sobremesa.

