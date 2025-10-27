La jueza incorpora a la causa las llamadas de teleasistencia de seis fallecidos en la dana

La jueza titular del Juzgado de Instrucción 3, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga posibles responsabilidades penales en la causa de la dana, incorpora al ... procedimiento las llamadas entre la empresa adjudicataria del servicio de teleasistencia de la Diputación de Valencia con seis de las víctimas mortales del 29 de octubre que eran beneficiarias de esta prestación.

La petición de unir el contenido de estas comunicaciones a la causa vino motivada por Acció Cultural del País Valencià a finales de septiembre, asunto que tendía que contar con el consentimiento previo de los familiares. Según confirma el auto remitido este lunes, la directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, dependiente de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, ha aportado, en formato pen drive, la documentación solicitada en el referido auto por oficio del 24 de octubre.

Ante ello, la magistrada también requiere a la empresa Atenzia, (antes SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.), a que proceda a la conservación de las llamadas, «o comunique de manera inmediata dicha obligación de conservación a cualquier persona o entidad que las mantuviera en su poder». De hecho, da el plazo de un día para que la compañía remita dicha información al juzgado.

Contra esta resolución, notificada a las partes y a la Fiscalía, cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, o de apelación, en el plazo de cinco.

Por otro lado, ya en la providencia, la magistrada requiere nuevamente a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) para que manifieste si existen otras grabaciones del día 29 de octubre de 2024.

Asimismo, la jueza reclama otra vez a la productora de televisión contratada por la Conselleria de Emergencias que remita los vídeos originales correspondientes a las grabaciones ya aportadas al juzgado.