Mompó, el día que declaró como testigo en la Ciudad de la Justicia. Iván Arlandis

La jueza descarta citar de nuevo a Mompó aunque incluye en la causa el vídeo de TVE en el que dijo que Pradas dirigía el Cecopi del 29-O

El auto considera probado que la exconsellera estaba al frente de la emergencia y rechaza la petición de Acció Cultural del País Valencià, una de las acusaciones particulares

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:40

La jueza que instruye la causa de la dana ha rechazado que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, vuelva a ser citado ... a declarar como testigo en sede judicial tras trascender una intervención en un programa de RTVE en la que apuntaba a que la investigada Salomé Pradas dirigía el Cecopi de la tarde del 29-O. La petición corresponde a Acción Cultural del País Valencià, una de las acusaciones particulares, y se fundamenta en que sus palabras resultan contradictorias con lo que en su día declaró Mompó en sede judicial: que las decisiones sobre la emergencia las tomaban los técnicos.

