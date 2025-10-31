La jueza descarta citar de nuevo a Mompó aunque incluye en la causa el vídeo de TVE en el que dijo que Pradas dirigía el Cecopi del 29-O El auto considera probado que la exconsellera estaba al frente de la emergencia y rechaza la petición de Acció Cultural del País Valencià, una de las acusaciones particulares

Mompó, el día que declaró como testigo en la Ciudad de la Justicia.

Joaquín Batista Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 12:40 Comenta Compartir

La jueza que instruye la causa de la dana ha rechazado que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, vuelva a ser citado ... a declarar como testigo en sede judicial tras trascender una intervención en un programa de RTVE en la que apuntaba a que la investigada Salomé Pradas dirigía el Cecopi de la tarde del 29-O. La petición corresponde a Acción Cultural del País Valencià, una de las acusaciones particulares, y se fundamenta en que sus palabras resultan contradictorias con lo que en su día declaró Mompó en sede judicial: que las decisiones sobre la emergencia las tomaban los técnicos.

El auto, conocido este viernes, reconoce que existe contradicción, pero rechaza la petición porque a juicio de la magistrada está probado que era Pradas la máxima responsable del Cecopi, en arreglo a la ley y en base a otras testificales y testimonios gráficos ya aportados. Por contra, sí acepta que se integre el vídeo de la última intervención del presidente de la Diputación, aunque sólo «a efectos de valoración del testimonio prestado en sede judicial».

