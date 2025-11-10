Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

La jueza de la dana rechaza citar al conseller de Agricultura pero le requiere un informe de revisión de la presa de Buseo

La magistrada solicita también que se identifica a los operarios que estuvieron en el embalse el 29-O y pide a Emergencias información sobre las incidencias sobre la infraestructura aquel día

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:17

El conseller de Agircultura, Miguel Barrachina, no será citado a declarar como testigo en la causa que investiga los hechos acaecidos el 29 de octubre ... de 2024. Al menos de momento. La jueza de Catarroja ha emitido una resolución a través de la cual ha manifestado que no se considera relevante, «por el momento», el testimonio de Barrachina. Y es que esta situación podría cambiar en un futuro, pues la magistrada ha solicitado al mismo tiempo a la conselleria el informe de revisión de la presa de Buseo de mayo de 2024, así como la identificación de los operarios que vivieron la tragedia en el embalse.

