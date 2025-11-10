La jueza de la dana rechaza citar al conseller de Agricultura pero le requiere un informe de revisión de la presa de Buseo

El conseller de Agircultura, Miguel Barrachina, no será citado a declarar como testigo en la causa que investiga los hechos acaecidos el 29 de octubre ... de 2024. Al menos de momento. La jueza de Catarroja ha emitido una resolución a través de la cual ha manifestado que no se considera relevante, «por el momento», el testimonio de Barrachina. Y es que esta situación podría cambiar en un futuro, pues la magistrada ha solicitado al mismo tiempo a la conselleria el informe de revisión de la presa de Buseo de mayo de 2024, así como la identificación de los operarios que vivieron la tragedia en el embalse.

Del mismo modo, la jueza reclama a Emergencias toda la información disponible acerca de los incidentes ocasionados por la barrancada en la presa de Buseo, así como todos los correos enviados la madrugada del 29 de octubre al día 30 por parte del director de la explotación de la infraestructura hidráulica.

Nuria Ruiz Tobarra, magistrada encargada del procedimiento judicial, afirma en un escrito que la situación vivida en el embalse de Buseo se investiga porque podría relacionarse con el objeto de estudio de posibles homicidios y lesiones imprudentes. En este sentido, la jueza recuerda que dos de las 229 víctimas mortales fallecieron en Sot de Chera, municipio directamente relacionado con la seguridad en la presa de Buseo.

Del mismo modo, tal y como afirma en el auto la magistrada, fallecieron otras personas en otros municipios aguas abajo de la presa de Buseo, como es el caso de Pedralba. Así pues, por este motivo Ruiz Tobarra considera pertinente la identificación de los operarios que se encontraban en la presa el 29 de octubre de 2024, así como el último informe vigente acerca de la revisión de la infraestructura de Buseo.

En este sentido, se rechaza la declaración del conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, porque tal y como explica la jueza, «en la determinación de la mecánica de lo sucedido (en Buseo) y el posible control de las circunstancias y avisos ante un desbordamiento, la declaración del Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, no es necesaria en el presente momento, si atendemos igualmente que no consta que estuviera presente en el CECOPI, de forma presencial o telemática». Así, a quien sí se le ha solicitado declarar es como testigo es al director de la explotación del embalse.