La jueza de la dana ya incluye como fallecida a Escarlett, la bebé muerta con su madre en Riba-roja

Tiene un nombre frío. Una combinación de dígitos sin sentimientos. Pieza de fallecimiento 190/24. Es la carpeta judicial que recoge la muerte de Janine ... Mercado Rodríguez. Se la llevó el agua de la dana cuando trataba de escapar de su camión mientras trabajaba en Riba-roja. La riada se llevó mucho más. La pequeña vida que albergaba en su vientre. Escarlett. Su madre estaba embarazada de ocho meses. Fue en septiembre cuando la jueza de Catarroja ordenó que se inscribiera la muerte de la bebé no nacida en el Registro Civil. Ahora, la pequeña ya consta como fallecida en la causa.

Es la historia humana de la burocrática notificación del auto lanzado este miércoles por la instructora de la causa. El documento señala que, tras la inscripción de la pequeña en el Registro Civil del Juzgado de Paz de Riba-roja, procede «aperturar pieza de fallecimiento a nombre de la pequeña.

La magistrada señala en el auto que se incorpore como documentación las pruebas de cómo se produjo la muerte de su madre. Escarlett ya es a todos los efectos legales la víctima 229 de la tragedia del 29-O.

«El lunes fue a buscar el carro para la bebé y, el miercoles, tenía la última ecografía». Fueron las últimas horas con vida de Janine, como recordó a LAS PROVINCIAS su madre y abuela de la pequeña, Mary Rodríguez. Un día antes del horror. El 29 de octubre, como tantas otras veces, fue de Godelleta a Ribarroja, cogió el camión en el polígono, e hizo su trabajo.

Ya por la tarde, hizo el recorrido a la inversa. Y fue ya en coche, de vuelta a casa, cuando el desbordamiento del Poyo la sorprendió en la rotonda de Ribarroja. «Logró salir de su coche, se refugió en otro junto a otras personas y me telefoneó», relata su afligida madre.

«¡Me estoy ahogando!», le decía. «Intenta estar tranquila. Hazlo por la bebé», le aconsejó la abuela antes de recibir una última ubicación desde el móvil de Janine. A partir de ese momento, silencio a mensajes y llamadas. Sin rastro de su hija embarazada. Ambas fueron halladas sin vida tiempo después.