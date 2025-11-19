Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ecografía de la pequeña Escarlett facilitada por su abuela. LP

La jueza de la dana ya incluye como fallecida a Escarlett, la bebé muerta con su madre en Riba-roja

La niña no nacida ya estaba contemplada entre las 229 víctimas pero el juzgado abre ahora su propia pieza penal por el fallecimiento

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:20

Tiene un nombre frío. Una combinación de dígitos sin sentimientos. Pieza de fallecimiento 190/24. Es la carpeta judicial que recoge la muerte de Janine ... Mercado Rodríguez. Se la llevó el agua de la dana cuando trataba de escapar de su camión mientras trabajaba en Riba-roja. La riada se llevó mucho más. La pequeña vida que albergaba en su vientre. Escarlett. Su madre estaba embarazada de ocho meses. Fue en septiembre cuando la jueza de Catarroja ordenó que se inscribiera la muerte de la bebé no nacida en el Registro Civil. Ahora, la pequeña ya consta como fallecida en la causa.

