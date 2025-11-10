Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
La periodista Maribel Vilaplana a la entrada de los Juzgado de Catarroja para su declaración judicial. EFE/Manuel Bruque

La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración

La instructora descarta abrir una pieza separada por falso testimonio de la periodista al encontrarse la causa en fase de instrucción

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

La jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha descartado indagar si Maribel Vilaplana, la periodista que comió con ... el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, mintió en su declaración en calidad de testigo que se produjo hace justo una semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

