La jueza de la dana cita a dos periodistas de Emergencias y al jefe de prensa de la Diputación de Valencia

La jueza de la dana continúa con la citación masiva de testigos para que aclaren todo lo ocurrido aquel fatídico 29 de octubre de 2024. ... Ahora, en una providencia, ha acordado la comparecencia de las periodistas Eva Romero y Silvia Peris, que forman parte del equipo de Aurora Roca, la jefa de prensa de Emergencias. Ella fue la que se encargó de la parte comunicativa el día de la tragedia y este viernes, de hecho, un testigo le ha atribuido un papel protagonista en el debate sobre el Es Alert.

No es la única testifical que afecta a personal relacionado con el área de comunicación. El jefe de prensa de la Diputación de Valencia, Vicent Tafaner, también deberá comparecer en sede judicial para aclarar algunas de las cuestiones relacionadas con el presidente de la Corporación, Vicent Mompó. Esta petición fue efectuada por el grupo Compromís. A estas convocatorias se suma la del jefe de prensa de Justicia y Interior, Héctor González, que ya fue acordada en mayo, aunque no tiene todavía fecha.

Los informadores también han tenido un papel relevante en el área de Presidencia. La jueza ya ha acordado también la citación del núcleo duro de Mazón en el Palau. Se trata del secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González y la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez.