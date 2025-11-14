Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Palau de la Generalitat. Iván Arlandis

La jueza de la dana cita a dos periodistas de Emergencias y al jefe de prensa de la Diputación de Valencia

La instructora acepta las peticiones de Ciudadanos y Compromís

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

La jueza de la dana continúa con la citación masiva de testigos para que aclaren todo lo ocurrido aquel fatídico 29 de octubre de 2024. ... Ahora, en una providencia, ha acordado la comparecencia de las periodistas Eva Romero y Silvia Peris, que forman parte del equipo de Aurora Roca, la jefa de prensa de Emergencias. Ella fue la que se encargó de la parte comunicativa el día de la tragedia y este viernes, de hecho, un testigo le ha atribuido un papel protagonista en el debate sobre el Es Alert.

