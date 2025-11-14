El juez reabre el caso de la desaparición de Solomykina tras hallar una foto de su pareja con una herida en la mano

La historia de la desaparición de Natalia Solomykina sigue sin un desenlace. La última vez que se vio a la joven en Valencia fue ... el 25 de abril de 2024. Desde entonces, absolutamente nada. La Policía sospechó de que se trataba de un crimen sin cadáver y, de inmediato, puso en el foco a la pareja: Vitaly Solomykin. La investigación nunca ha sido fácil. Los agentes carecen de indicios incriminatorios pese al esfuerzo desplegado en sus pesquisas. Se le pinchó el teléfono. Nada. Se analizó minuciosamente su vehículo. El mismo resultado. De hecho, la causa se archivó hace unos meses.

Pero los agentes continuaron con sus diligencias, en especial, con el análisis de los dispositivos móviles que fueron decomisados en el inicio de las diligencias. Fue allí donde encontraron una pequeña grieta con la que reabrir las diligencias, decisión que ha tomado finalmente el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia. Se trata de una pequeña herida en una mano del sospechoso. Los agentes de la Guardia Civil sostienen que esas lesiones, muy leves, pudieron ser causadas por el forcejeo con otra persona. Las imágenes están fechadas solo cuatro días después de la desaparición de la joven Solomkina.

El juez ha encargado un informe al Instituto de Medicina Legal sobre el posible origen de las heridas y si estas serían compatibles con la tesis de los investigadores. El sospechoso, por su parte, también ha presentado un dosier de dos especialistas médicos. El ahora investigado no recordaba el origen de una de esas lesiones, mientras que respecto a la otra apuntaba que se la causó al manejar unos perfiles metálicos. Se trata de algo habitual en su profesión, relacionada con la construcción.

El dictamen de estos profesionales recoge que no se puede determinar el origen de las lesiones concretas y podría ser multifactorial. Pero, en ningún caso, puede imputarse de manera cierta y directa que provengan de un forcejeo con otra persona. De hecho, añaden que en el momento de efectuar el informe -en presencia del propio examinado- el hombre tiene otra lesión en una mano de lo que concluyen que este tipo de erosiones dérmicas no resultan extraordinarias en el sospechoso.

La defensa de Vitaly Solomykin, que ejerce el penalista Ramiro Blasco, lamenta el modo en el que se está desarrollando esta instrucción. «No se nos está permitiendo el acceso a las actuaciones pese a nuestras reiteradas peticiones, encontrándonos con una causa en que no existe ningún indicio contra Vitaly, no habiendo llamado a declarar a quién amenazó expresamente a Natalia».

Las pesquisas del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional llevaron a los investigadores a una planta baja de la calle Conchita Piquer, en el barrio de Campanar. Como informó en su momento LAS PROVINCIAS, el local llevaba muchos años cerrado y anteriormente albergó una tienda de ultramarinos. Tras averiguar que estaban realizando obras en el interior del bajo comercial, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional decidieron realizar una inspección en la planta baja para buscar posibles huecos detrás de las paredes, bajo el suelo o en el techo donde cupiese un cuerpo.

Una vez examinado el local, los investigadores pidieron apoyo al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), una unidad de la Policía Nacional especializada en la apertura de habitáculos susceptibles de albergar restos humanos, droga o cualquier objeto de interés policial. Los agentes agujerearon y tiraron paredes, levantaron el suelo y rompieron el falso techo de una habitación, pero no encontraron huesos ni ropa ni indicios criminales. Utilizaron maquinaria de obra y hasta una microcámara con visión motorizada en tiempo real que introdujeron por varios agujeros. No hubo éxito.