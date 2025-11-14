Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vitaly Solomykin, el principal sospechoso de la desaparición de su mujer, la ucraniana Natalia Solomykina, junto a su abogado. Irene Marsilla

El juez reabre el caso de la desaparición de Solomykina tras hallar una foto de su pareja con una herida en la mano

La policía encuentra en el móvil una imagen con una leve lesión en la mano que atribuye a un posible forcejeo con la desaparecida

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:42

Comenta

La historia de la desaparición de Natalia Solomykina sigue sin un desenlace. La última vez que se vio a la joven en Valencia fue ... el 25 de abril de 2024. Desde entonces, absolutamente nada. La Policía sospechó de que se trataba de un crimen sin cadáver y, de inmediato, puso en el foco a la pareja: Vitaly Solomykin. La investigación nunca ha sido fácil. Los agentes carecen de indicios incriminatorios pese al esfuerzo desplegado en sus pesquisas. Se le pinchó el teléfono. Nada. Se analizó minuciosamente su vehículo. El mismo resultado. De hecho, la causa se archivó hace unos meses.

