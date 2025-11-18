Un jefe de equipo del 112 a la jueza: «El 29 fue un día normal para mí. Nadie me pidió colaborar en la sala»

Juan Borras era el jefe de equipo de atención del 112 Comunitat Valenciana. El día de la dana se fue a casa a las 15 ... horas tras completar su jornada de trabajo, según ha declarado este martes a la jueza de la dana. Su testimonio ha sido algo sorprendente. Aquella jornada fatídica para la ciudadanía y el personal destinado en Emergencias fue un día «ordinario» para él. Nadie le requirió colaborar en la atención de llamadas, una multitud de vecinos de las localidades afectadas que reclamaban ayuda urgente ante las incidencias del fuerte episodio de lluvias.

El testigo ha señalado que compartía el despacho con otros técnicos de Emergencias que, en este caso, sí fueron comisionados para reforzar el servicio. Su labor era administrativa y se encargaba de tramitar solicitudes judiciales y policiales para colaborar en las investigaciones. Aquel día, el 29 de octubre, «no salí de mi despacho; no tengo autorización para ir a la sala del 112». Esa jornada, por ejemplo, recibió una solicitud de Instrucción 5 de Valencia, recordó. Desde entonces, el testigo sí ha tramitado solicitudes del juzgado que investiga la gestión de la dana.

Borras desconoce el número de llamadas que se produjeron. No entra dentro de sus competencias, aclaró. A medida que avanzaba la mañana, si observó que había mucho «movimiento de técnicos, de tensión, de idas y venidas». Al ir a la cafetería le llamó la atención que había periodistas, una situación que no suele ser frecuente salvo en jornadas complicadas meteorológicamente.

Pero él siguió en su despacho. «Mi jefa de servicio no me dijo que estaban todos concentrados en la emergencia». En cambio, el día 30 ya se le pidió colaborar en tareas administrativas. Desde el pasado mes de junio disfruta de su jubilación.