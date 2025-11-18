Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
La Sala de control de las llamadas de Emergencias. LP

Un jefe de equipo del 112 a la jueza: «El 29 fue un día normal para mí. Nadie me pidió colaborar en la sala»

El testigo completó su jornadas a las 15 horas y se marchó a casa porque él se encarga únicamente de tareas administrativas con los juzgados y la policía

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Juan Borras era el jefe de equipo de atención del 112 Comunitat Valenciana. El día de la dana se fue a casa a las 15 ... horas tras completar su jornada de trabajo, según ha declarado este martes a la jueza de la dana. Su testimonio ha sido algo sorprendente. Aquella jornada fatídica para la ciudadanía y el personal destinado en Emergencias fue un día «ordinario» para él. Nadie le requirió colaborar en la atención de llamadas, una multitud de vecinos de las localidades afectadas que reclamaban ayuda urgente ante las incidencias del fuerte episodio de lluvias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  7. 7

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET
  8. 8 Las frases de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado»
  9. 9 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  10. 10 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un jefe de equipo del 112 a la jueza: «El 29 fue un día normal para mí. Nadie me pidió colaborar en la sala»

Un jefe de equipo del 112 a la jueza: «El 29 fue un día normal para mí. Nadie me pidió colaborar en la sala»