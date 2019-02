Los investigadores denuncian cientos de contratos irregulares en Sanidad Decenas de investigadores, en la protesta de ayer en La Fe. / manuel molines Los profesionales llevan el caso hasta la Inspección de Trabajo para advertir de la situación laboral «en fraude de ley» DANIEL GUINDO Valencia Viernes, 8 febrero 2019, 00:59

Más de un centenar de trabajadores del Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe, ataviados con camisetas que advierten que «sin ciencia no hay futuro», protagonizaron ayer una protesta a las puertas del centro sanitario con la que quisieron denunciar las «lamentables condiciones de trabajo» que están sufriendo desde hace varios años; situación para la que la Generalitat «no aporta ninguna solución», según el manifiesto que confeccionado por el comité de empresa.

Denuncian que, de los aproximadamente 350 investigadores que trabajan en el centro, sólo cinco son indefinidos y, de ellos, únicamente uno desarrolla tareas de investigación. El resto de puestos de trabajo, según criticaron, «son cubiertos mediante contratos de falsas obras y servicios o camuflados bajo la apariencia de contratos para la realización de proyectos de investigación, por lo que se incurre claramente en contrataciones en fraude de ley», debido a esta concatenación de contratos temporales.

La conselleria achaca el problema a una normativa estatal que «constriñe»

Al respecto, recordaron que mientras otros institutos de investigación públicos estatales ya han puesto en marcha procesos de estabilización de su personal, «en nuestra comunidad sigue sin existir un plan». «Parece que la apuesta por la investigación biomédica que dice tener el Gobierno del Botànic no es real, ya que cuando hay que demostrarla con hechos nos vuelven la espalda», lamentaron.

Ante esta situación, los trabajadores formalizarán hoy una denuncia ante la Inspección de Trabajo después de que haya expirado el plazo de un mes dado a la dirección del centro para que corrija las irregularidades detectadas, mientras que continuarán las protestas, a las que se sumarán también profesionales de Fisabio e Incliva, afectados por situaciones similares.

Uno de los investigadores, que prefiere mantener el anonimato, describió que acabó la tesis hace más de 15 años y, desde entonces, ha encadenado contratos de concurrencia competitiva. «Después de casi ocho años trabajando en un programa de excelencia al que llegué tras superar unos requisitos muy estrictos, se me acaba el contrato y la institución debería estabilizarme, pero no tengo garantizado que vaya a seguir».

Asociaciones de pacientes se suman a las protestas: «Hacen que tengamos esperanza»

Estos profesionales, que centran sus trabajos en investigaciones biomédicas, clínicas y sanitarias que puedan mejorar la calidad de vida de los enfermos, contaron con el apoyo de una decena de asociaciones de pacientes. Entre ellos se encontraba Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Valenciana de la Enfermedad de Huntington (Avaeh), quien resumió que estos trabajadores «son como nuestros hermanos porque están investigando para encontrar una luz al final del túnel y que las familias podamos tener esperanza». Entidades de afectados por Alzheimer, enfermedades neuromusculares o ELA también apoyaron sus reivindicaciones.

Frente a ello, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, replicó ayer que estos profesionales «saben que la investigación está regulada por una norma estatal. Nosotros nos hacemos cargo de la situación pero tiene que haber un acuerdo y un pacto por la investigación en todo el Estado, ya que la situación que se da de los investigadores en el Instituto de Investigación de La Fe es la misma que se suele dar en otros institutos de nuestro entorno». Barceló cree que hay que llevar a cabo una modificación de la ley estatal para permitir que los investigadores «no solamente estén asociados ahora a proyectos de investigación, sino que también luego podamos incorporarlo a los proyectos y puedan permanecer». «Pero, indudablemente, esto requiere un acuerdo y yo creo que es consciente también el Gobierno», añadió. La consellera recordó que los presupuestos generales para 2019 «contemplan una subida sustancial de recursos para la investigación y tiene que resolverse toda esta cuestión de los investigadores que no está en manos de la Generalitat, sino que depende de esa normativa estatal que nos constriñe a establecer la investigación en virtud de programas y luego es complejo».

Los protagonistas

Rafa Vázquez, 47 años «Si me voy, el dinero del proyecto hay que devolverlo»

«Me he pagado mi propio sueldo con el dinero que he recaudado. Más de 1,3 millones de euros en proyectos en los que se han contratado hasta a cinco personas. Tenemos dinero para iniciar un ensayo clínico sobre la enfermedad de Huntington, pero si me voy, se pierde y el dinero hay que devolverlo».

María Ángeles Tormo, 43 años «Mi contrato acaba en junio y el proyecto en 2020, pero no me dan solución»

«Soy investigadora Ramón y Cajal con contrato de excelencia por concurrencia competitiva de 5 años. El ministerio da 100.000 euros al instituto para mi estabilización y, si no lo hace, tiene que devolver el quinto año de sueldo. Estoy en el quinto año, mi contrato acaba en junio y el proyecto en 2020. No me dan solución».

Esther Roselló, 37 años «Llevo 15 años, pero tras el despido de compañeros me imagino mi futuro»

«Llevo 15 años en el grupo de disfunción miocárdica que ahora coordina un proyecto nacional de seguimiento de pacientes trasplantados. Me ha costado muchos años y esfuerzo conseguirlo. Lo lamentable es que compañeros que acaban contrato están recibiendo cartas de despido. Me hago a la idea de cuál va a ser mi futuro».