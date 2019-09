Intervención detecta anomalías contables en el Observatorio del Cambio Climático Una de las exposiciones del Observatorio. / lp Avisa de que se encuentra en «causa de disolución», de que hay fraccionamiento de contratos y cuestiona la necesidad de la fundación J. S. Sábado, 28 septiembre 2019, 00:21

valencia. Un informe de la intervención del Ayuntamiento de Valencia ha detectado varias irregularidades en el Observatorio del Cambio Climático, fundación del consistorio. El escrito es demoledor. Pone en evidencia numerosas anomalías, llega a cuestionar su necesidad y considera que se encuentra en «causa de disolución», ya que necesita 210.340 euros para solventar sus problemas financieros.

Especial mención merece el capítulo de personal. Por un lado, ha detectado irregularidades tanto en el nombramiento del vicepresidente como en la del gerente. En el primer caso, no consta su designación por los miembros del patronato ni ha sido inscrito en el registro de fundaciones. En cuanto al gerente, se le ha contratado pese a que «dicho puesto no se recoge en los estatutos de la fundación».

También apunta que no se han respetado los criterios para contratar un auxiliar administrativo de forma temporal, que cobra casi un 30% más que lo que marca el convenio.

Uno de los aspectos más graves es que el órgano de intervención ha detectado fraccionamiento de contratos. El informe señala que se está realizando la contratación de gastos año tras año que se pueden planificar y utilizar los procedimientos ordinarios sin recurrir a los contratos menores, tal y como se viene realizando en el Observatorio. Además, algunos se han realizado de forma indebida.

Además, el informe cuestiona la existencia de este organismo, ya que uno de sus fines está compartido con otras entidades municipales como la Fundación Las Naves. Por ello recomienda que se acredite que las actividades del Observatorio «no suponen ninguna duplicidad».

Por otro lado, también recalca que no existe un plan de igualdad. El informe cuestiona la forma de gestionar la fundación y destaca que no hay control del horario de los trabajadores ni realiza un control de los bienes que posee. La Intervención municipal expone que el Observatorio carece de unos objetivos claros y «las actividades para su consecución no están adecuadamente definidas y tienen un carácter genérico».

Para el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, el alcalde Joan Ribó se dedica a «fomentar los chiringuitos» y «es un ecologista de boquilla que se dedica a poner pancartas y a hacer declaraciones pero cuando tiene la potestad de actuar promociona chiringuitos ineficaces».

El portavoz de Cs ha anunciado que su grupo va a exigir explicaciones sobre por qué en el Observatorio del Cambio Climático «se pagan salarios hasta un 55,5 % más que lo que marca el convenio».