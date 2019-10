Interior sitúa la Comunitat como foco de la marihuana sintética en España Los agentes intervienen en la región la mayor cantidad de sustancia y las atenciones a menores adictos se duplican en sólo seis meses J. A. MARRAHÍ VALENCIA. Viernes, 4 octubre 2019, 01:16

Los datos sobre intervenciones de drogas que maneja el Ministerio del Interior sitúan la Comunitat como principal foco en la distribución de esta droga cuya elaboración causó la muerte de un joven en un laboratorio clandestino de Valencia y sigue generando nuevas y graves adicciones entre menores de la ciudad.

De acuerdo con las fuentes gubernamentales, en 2017, el último año del que existen datos completos, la Guardia Civil y la Policía Nacional se incautaron de 10.000 gramos de cannabinoides sintéticos en la Comunitat. Nuestra región, añade un portavoz de Interior, «es el único punto de España donde hubo intervenciones significativas de esta droga», lo que permite concluir que su incidencia aquí es elevada. Esto explica, en parte, la gran cantidad de adicciones que está generando.

Miguel Rubio es psicólogo y responsable del Área de Prevención de la Fundación A. Miguel Roca-Proyecto Hombre en Valencia. Vive diariamente la realidad de las adicciones y ha encendido las luces de alarma sobre esta sustancia conocida como 'spice', 'hardcore' o 'pescao' y que se fabrica rociando hierbas secas con cannabinoides sintéticos. A falta de datos por parte de la Conselleria de Sanidad, las estadísticas de Proyecto Hombre son un medio fiable para conocer en qué grado está penetrando la sustancia entre la juventud.

El experto sitúa el 'boom' de la droga en la Comunitat a partir del verano del año pasado. Desde septiembre, y hasta el final de 2018, Proyecto Hombre atendió a 14 jóvenes que acudieron al centro con intención de desintoxicarse del 'pescao'. Ya a lo largo de este año son ya 22 los adictos que han ido a la institución en busca de auxilio. «Lo más sorprendente es que la inmensa mayoría, aproximadamente tres de cada cuatro, son menores de edad. El más mayor de los que hemos atendido por marihuana sintética tenía 19 años cuando inició tratamiento». Juventudes truncadas. ¿La razón? «El desconocimiento», baraja Rubio, «el afán de probarlo todo con 16 o 17 años sin medir las consecuencias». Ante esta realidad, el experto urge «campañas de información y concienciación sobre el potencial de la droga y su calado».

A consultas de este diario, la Conselleria de Sanidad no ha podido aportar de momento datos sobre las atenciones por marihuana sintética en las diferentes unidades de conductas adictivas: las UCAS. El departamento autonómico, en sus estadísticas de admisiones a tratamiento, no distingue la particularidad de la marihuana sintética, pero sí maneja datos muy precisos del cannabis. Y no son buenos.

Desde 2016 las adicciones a este estupefaciente están creciendo. En el último año medido, 2018, fueron casi 1.800 las personas que acudieron a la sanidad pública para desintoxicarse. Pero atención. Son sólo los que dieron el paso tras admitir su adicción. Obviamente, la bolsa real de adictos podría ser muchísimo mayor.

El cannabis se está cebando con los jóvenes. En el último año creció de manera muy significativa la franja de adictos menores de edad: iniciaron tratamiento casi 500 frente a los 431 de 2017. También aumentó el número de nuevos toxicómanos de entre 18 y 34 años: 861 en todo 2018. Por contra, descienden las adicciones en edades más adultas. Dicho de otro modo, es el consumo juvenil el que está disparando las adicciones al cannabis.