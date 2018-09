«Hay intereses y médicos importantes implicados»

La antropóloga Neus Roig, además presidenta del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, no se muerde la lengua a la hora de cargar contra los responsables (aunque sin nombres) de que, medio siglo después, sólo esté en marcha el juicio contra doctor Eduardo Vela, que se enfrenta a una petición de once años de prisión por la presunta sustracción de una niña al nacer en la clínica San Ramón de Madrid. «Hay intereses ocultos: en muchos casos hay implicados importantes médicos, profesionales de la medicina y personas que actualmente tienen descendientes y a los que no les interesa que este tema se denuncia», explica Neus Roig.

La autora explica que ha analizado 500 supuestos casos de bebés robados para su tesis. «Muchas víctimas siguen vivas y luchan por esclarecer la verdad», como se explica en 'No llores que vas a ser feliz'. La investigación recuerda que la Unión Europea asignó el año pasado 100.000 euros para elaborar una base de datos de bebés robados. «La ONU y el Parlamento Europeo instan a España a investigar y en nuestro país se archivan las denuncias», es la crítica.