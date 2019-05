«El insecticida es para mí como la kriptonita» La fachada de la casa que iba a ser protegida con plástico para evitar que el insecticida de las palmeras afectara a Elvira. / signes La 'chica burbuja' alerta sobre su estado y el Ayuntamiento de Alboraya suspende el tratamiento del palmeral de la Patacona HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Jueves, 9 mayo 2019, 01:46

La 'chica burbuja' Elvira Roda es una Superwoman. Una luchadora incansable contra una enfermedad tan amplia y desconocida que, por ahora, no tiene curación: la sensibilidad química múltiple. Casi tres lustros a brazo partido día tras día, desde Valencia a Estados Unidos y vuelta a casa. El único remedio para los que sufren esta dolencia es alejarse de los agentes nocivos que, en la mayoría de los casos, atacan al sistema nervioso central. Como ocurre con todas las superheroínas, Elvira tiene puntos débiles en esa lucha particular: «Los insecticidas son para mí como la kriptonita -aquel mineral que hacía debilitarse a Superman-».

Ayer por la mañana, la 'chica burbuja', en el interior de su casa de la Patacona, tapaba ventanas, puertas y todas aquellas rendijas que conectaran con el exterior. Además, movió el colchón para que no estuviera cerca de las ventanas que durante días no iba a poder abrir. El Ayuntamiento de Alboraya tenía previsto fumigar en la madrugada del viernes las palmeras que hay enfrente de su casa para atacar al picudo rojo, un coleóptero que arrasa con este tipo de plantas. «Más que preocupada estoy encogida, mi sensación es que esto es lo peor que me podía pasar. No poder abrir las ventanas, ahora que viene el buen tiempo, donde ya no es temporada de humos», admitía la 'chica burbuja' a primera hora de la mañana desde la penumbra de su casa. Un hilo de voz al otro lado del teléfono, sobrecogida y preocupada por lo que podría pasar. El interior de esa casa familiar de la Patacona es su fortaleza, su abrigo, lo que le permite estar alejada de cualquier elemento químico que le provoque úlceras en los ojos, problemas gastrointestinales o insuficiencias respiratorias, entre otras muchas cosas.

Plastificar la casa

Un batallón de familiares y amigos ya estaba listo ayer para plastificar la casa de Elvira, para que ese insecticida contra el picudo afectara lo menos posible a la 'chica burbuja'. La hora de actuación para alejar a Elvira de todas las amenazas químicas estaba fijada para las cinco de la tarde de hoy, para convertir en una gran burbuja esa vivienda de planta baja junto a la playa.

La 'chica burbuja' Elvira Roda Llorca, en una foto de ayer en su domicilio en la playa de la Patacona de Alboraya. / LP

Afortunadamente, de momento no habrá que plastificar nada. La buena noticia llegó ayer sobre las tres de la tarde: el Ayuntamiento de Alboraya suspendió el tratamiento para las palmeras de la Patacona. «Vamos a buscar una alternativa. Hemos decidido paralizarlo con el fin de encontrar otro producto. Nuestra intención es hablar con la familia de Elvira, que nos ha dicho que tienen alternativas, con expertos universitarios y con la asociación del síndrome se sensibilidad química que hay en la Patacona», señaló la primera teniente alcalde de Alboraya, Ana Bru.

Durante las últimas semanas, la familia de Elvira Roda y miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento habían mantenido contactos para tratar de buscar una solución a una situación muy perjudicial para la 'chica burbuja'. De hecho, Elvira Roda, desde su casa a través del teléfono se había puesto en contacto con varios especialistas para aportar soluciones alternativas al uso de los insecticidas para prevenir la aparición del picudo en el palmeral de la Patacona.

La fumigación estaba prevista para el pasado lunes, pero por un error en el protocolo de comunicación a los vecinos se decidió aplazar hasta las cuatro de la madrugada del viernes. El producto que se iba a utilizar era Acetaprimid 20%, que se debe aplicar según el protocolo de la Generalitat a mediados de mayo. El calendario anual propone seis tratamientos que combinan el insecticida y tratamientos biológicos con nematodos entomopatógenos.

«El insecticida (Acetamiprid) que vamos a utilizar está autorizado por el Seprona, la conselleria de Medio Ambiente y la empresa de consultoría de plagas que tenemos contratada», señaló el alcalde Miguel Chavarría el pasado martes al ser preguntado por el tratamiento que se iba a dar en el palmeral próximo a la vivienda de la 'chica burbuja'. Además, Chavarría, para defender la gestión de su gobierno, apuntó que para ser respetuosos con el medio ambiente y con las personas, «la hierba la tratamos con agua y vinagre».

La suspensión por parte del Ayuntamiento ha generado un profundo alivio en Elvira Roda y su familia. «Este insecticida actúa directamente contra el sistema nervioso y además perdura en el suelo», contaba antes de conocerse la decisión del Ayuntamiento de Alboraya.

La familia de Elvira Roda, que ha hablado con biólogos especializados en este tema, creen que hay posibilidad de hallar una alternativa al tratamiento químico. Por delante hay días para tratar de encontrar una solución satisfactoria contra el picudo que no perjudique a la 'chica burbuja'.