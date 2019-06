La web para inscribirse en las escuelas de idiomas se colapsa en el primer día de acceso La página se recuperó a las 14 horas y Educación apunta a una sobrecarga por la cantidad de gestiones que se hacen estos días por internet J. BATISTA Jueves, 13 junio 2019, 00:37

valencia. La nueva aplicación a través de internet creada por la Conselleria de Educación para inscribirse el próximo curso en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) permaneció bloqueada durante toda la mañana de ayer debido a una «sobrecarga de acceso en diferentes aplicaciones por varios procedimientos que estos días se están haciendo de forma telemática», tal y como explicaron fuentes del departamento autonómico. Los usuarios que trataban de entrar se encontraban con que la web no llegaba a cargarse, se colgaba o aparecían mensajes que informaban de que estaba fuera de servicio «por tareas de mantenimiento» o por «motivos técnicos». Sobre las dos de la tarde se volvió a activar la plataforma.

Se trata del primer día del plazo establecido por la administración para la inscripción, y será a mediados de julio cuando se iniciará el periodo de matrícula. Los alumnos que ya cursan algún estudio en este ejercicio tendrán prioridad respecto a las nuevas incorporaciones, si bien el primer trámite, para el que hay de tiempo hasta el día 27, deben realizarlo todos. Esta simultaneidad es una de las novedades de este año.

La plataforma, de nuevo diseño con la intención de agilizar el procedimiento, se puso en marcha a las nueve de la mañana, aunque apenas existieron ventanas temporales durante las cuales estuviera operativa de manera estable. «Desde las 9.05 horas lo he estado intentando, y sólo en una ocasión he podido entrar para seguir los pasos de inscripción. Y justo en el momento de confirmar se ha quedado colgada, por lo que no sé si ha llegado o no la solicitud», explicaba a LAS PROVINCIAS Adela G. M. que debe matricularse en el segundo curso para sacarse el B1 de inglés. Desde Educación quisieron tranquilizar a los afectados señalando que el plazo de inscripción es amplio y que desde la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación se trabajó desde primera hora para resolver la incidencia.

Gestiones simultáneas

Durante el día de ayer coincidieron varios procedimientos en materia educativa a través de la web de gestión Ítaca con la que operan todos los centros en sus relaciones con la administración. Además de la preinscripción en las EOI, son jornadas de mucha actividad en el volcado de calificaciones de final de curso, que también ha provocado problemas, sin olvidar que ayer se conocieron las listas definitivas de admitidos en Infantil y Primaria. Los centros debían descargarlas para publicarlas en los tablones de anuncios y los padres podían acceder vía web para conocer la resolución final respecto a sus hijos. Además, comenzó el plazo para gestionar la renovación de los bancos de libros de texto, que también pasan por Ítaca.

Para hacerse una idea del volumen de gente que debe recurrir a la plataforma para la preinscripción de las EOI, este año hay unos 70.000 matriculados en cursos oficiales y libres. Y de cara al próximo la oferta se eleva a las 98.800 plazas en las dos convocatorias previstas.