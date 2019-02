Un informe municipal rechaza frenar el plan de Benimaclet debido a los pagos millonarios Figuración virtual del desarrollo del barrio que tramita Metrovacesa. / lp La asociación de vecinos defiende que se hagan menos de las 1.345 viviendas previstas junto a la ronda norte, que la empresa ya tramita P. MORENO Sábado, 16 febrero 2019, 00:54

Un informe municipal del pasado 14 de enero, en concreto de la secretaría de Urbanismo, asegura que resultaría «extremadamente difícil» que las parcelas urbanizables que se extienden entre el casco urbano de Benimaclet y la ronda norte vuelvan a ser campos de huerta. Es más, el documento indica que el Consistorio tendría que afrontar pagos millonarios a los propietarios de las parcelas, como los 20 millones de euros a los afectados en su día por el bulevar.

Es una de las cifras que aparecen en el completo informe, la única estimación dado que no se han realizado más expropiaciones en la zona. No obstante, una extrapolación al resto del sector edificable permite afirma que la indemnización total llegaría a 70 millones de euros.

El informe fue pedido por la asociación de vecinos de Benimaclet, indicaron fuentes municipales, entidad que quiso conocer las posibilidades de una reclasificación al hilo de las reivindicaciones de Cuidem Benimaclet, una entidad que ha organizado mañana una protesta contra el plan de construir 1.345 viviendas en la zona citada.

Mañana se ha convocado un acto contra la promoción inmobiliaria para mantener la huerta

Entre las consideraciones del estudio se habla de que sería de muy difícil justificación la prohibición a a los propietarios de los solares, dado que tienen derechos urbanísticos consolidados desde hace años, al menos los afectados por la ronda norte que renunciaron al pago en metálico en favor de cobrar en pisos. Fuentes de la entidad vecinal señalaron que «el pasado 31 de enero, dos miembros de Cuidem vinieron a la reunión semanal para invitarnos a que nos sumáramos (a la protesta). Se les expuso que no podíamos hacerlo porque, aunque no aceptamos de ninguna manera la construcción de las 1.345 viviendas previstas por Metrovacesa, no creemos factible la desclasificación del suelo ni creemos que por ese camino el barrio consiga los equipamientos que reivindica desde hace décadas».

La promotora presentó el proyecto el pasado 4 de diciembre, con un diseño coordinado por el arquitecto Juan Añón. La propuesta que ya se tramita en el Consistorio prevé el mantenimiento de una zona para huertos de autoconsumo, así como varias dotaciones y zonas verdes. Los edificios más altos, de hasta 20 plantas, se prevé en los extremos de este tramo de la ronda norte.

Desde la asociación vecinal comentaron que «una vez desclasificados, los terrenos seguirían perteneciendo a los actuales propietarios, que estamos seguros de que no permitirían ningún uso de los mismos hasta que los tribunales, en sus diferentes instancias y en un proceso que duraría varios años, sentencien no sólo sobre posibles indemnizaciones, sino sobre la anulación del planeamiento urbanístico que, según el informe, podrían revertir».

El alcalde Ribó ya se ha posicionado en favor de una reducción en el número de viviendas, mientras que València en Comú aboga por una revisión completa del plan. El grupo socialista mantiene el criterio de lo aprobado en el pleno, es decir, la propuesta presentada. No obstante, fuentes vecinales indicaron que «la Corporación no va a optar por la desclasificación y se abre paso la opción de reducir la edificabilidad porque, aparte de una barbaridad, lo consideramos incompatible».