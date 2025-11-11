Indemnizan con 10.000 euros a una niña que quedó atrapada en un tubo de la piscina de Alzira

El Ayuntamiento de Alzira tendrá que indemnizar con 10.000 euros a una niña que se quedó atrapada del brazo en un succionador de ... la piscina municipal de la localidad, según un dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

Los hechos se remontan al 3 de julio de 2024 cuando una menor de cuatro años vio como su brazo quedaba atrapado en una boca de succión de la piscina cuando se encontraba distraída con un juguete. La madre, alarmada por la situación y con el consiguiente peligro para su hija, trató de contactar con el socorrista pero al final acudió la persona responsable de la venta de entradas del recinto veraniego. Hubo que llamar al 112 y unos minutos después se personaron tanto la Policía Local como los bomberos. Los padres de la menor solicitaron una indemnización de 35.000 euros por daños morales y 10.942 euros por responsabilidad patrimonial.

El informe policial recoge que a las 14:09 de ese día se recibió una llamada «informando que a una niña de unos tres o cuatro años se le ha quedado el brazo atrapado en un tubo de desagüe de la piscina municipal descubierta dedicada a los niños».

Esta tubería de succión se utilizaba para conectar el robot que limpiaba fuera del horario de apertura al público el fondo de la piscina. La dotación de policía local no logró liberar a la niña, por lo que se tuvo que personar un equipo de bomberos. En un principio se instó al vaciado del vaso debido a que la cabeza de la menor estaba a un nivel muy bajo y podía tragar agua.

La operación de vaciado no resultó al ir a un ritmo muy lento y los bomberos optaron por instalar una electro válvula y una bomba succionadora electrógena para el vaciado rápido de la piscina. Al final, incluso hubo que picar y taladrar la pared de la piscina para poder extraer el brazo de la menor, que fue liberada casi una hora después del incidente. Una parte de la tubería se quedó en parte del brazo de la niña, que quedó inflamado y sin ninguna herida exterior. Con una sierra, los bomberos retiraron el resto de elemento de plástico duro.

El informe policial destacó que en el agujero para conectar el robot no había ninguna tapa de protección, por lo que era fácil que algún menor pudiera meter la mano. Ante estos hechos, el Consell Jurídic Consultiu entiende que la indemnización adecuada y equitativa es de 10.000 euros por los hechos sucedidos, tanto por los daños físicos como por los psicológicos.